Sube tu propio metraje o elige entre una biblioteca de vídeos de stock para crear un anuncio con múltiples escenas. Anima fotos con transiciones, recorta los elementos visuales para que encajen en cualquier formato y ajusta la duración de las escenas sin necesidad de un software de edición complejo. Sesiones de compromiso, fotos del lugar o material de archivo se convierten automáticamente en contenido de vídeo pulido. La herramienta image to video se encarga de la construcción de escenas, el ritmo visual y la exportación para que obtengas un clip terminado sin edición manual.