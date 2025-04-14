Crea un elegante vídeo de save the date a partir de un guion, una foto o una simple idea. Sin cámara, sin equipo y sin necesidad de experiencia en edición. Elige un estilo, añade tu mensaje y HeyGen convertirá tu vídeo en un clip listo para compartir en cuestión de minutos.
Por qué las marcas eligen el creador de vídeos Save the Date de HeyGen
Genera vídeos a partir del guion de tu evento
Escribe los detalles de tu evento, elige una plantilla de vídeo para guardar la fecha y lanza tu proyecto de vídeo. La plataforma crea automáticamente una animación terminada con narración, transiciones y sincronización de escenas. Las herramientas de IA se encargan del ritmo y la secuencia para que tu anuncio esté listo al instante. Tanto si estás anunciando una boda como un cumpleaños especial, texto a vídeo convierte tu guion en un clip pulido sin necesidad de edición.
Diseña tu plantilla de vídeo para guardar la fecha
Elige una plantilla elegante con temática de boda o explora diseños para cualquier ocasión. Cada plantilla de vídeo para guardar la fecha incluye gráficos combinados, transiciones y opciones de diseño que puedes ajustar para adaptarlas a tu estilo. El intuitivo editor de arrastrar y soltar es fácil de usar para principiantes y no requiere experiencia en diseño. Empieza desde cero o trabaja sobre un estilo ya creado. El generador de vídeo con IA te da acceso instantáneo a toda la biblioteca de plantillas.
Narración de voz que suena como tú
Graba una breve muestra de voz y la plataforma la clona para transmitir un mensaje emotivo con tu propio tono. Cada palabra de tu anuncio romántico suena natural porque el audio coincide exactamente con tu voz y tu estilo. Tus invitados te escuchan, incluso si nunca grabaste el guion final. Como alternativa, elige entre decenas de voces integradas para encontrar la que mejor encaje con tu evento. Usa clonación de voz con IA para añadir tu propia voz a cada save the date.
Anima fotos y metraje para convertirlos en vídeo
Sube tu propio metraje o elige entre una biblioteca de vídeos de stock para crear un anuncio con múltiples escenas. Anima fotos con transiciones, recorta los elementos visuales para que encajen en cualquier formato y ajusta la duración de las escenas sin necesidad de un software de edición complejo. Sesiones de compromiso, fotos del lugar o material de archivo se convierten automáticamente en contenido de vídeo pulido. La herramienta image to video se encarga de la construcción de escenas, el ritmo visual y la exportación para que obtengas un clip terminado sin edición manual.
Edita, subtitula y comparte en cualquier formato
Tu vídeo final se exporta en HD, listo para cualquier canal: mensaje de texto, correo electrónico, Instagram, WhatsApp o descarga directa. Utiliza las herramientas esenciales del editor online para perfeccionar los subtítulos, ajustar los tiempos y colaborar con tu pareja o tu organizador antes de finalizar. Las herramientas de edición generan los subtítulos automáticamente para que tu anuncio se pueda leer sin sonido. Usa el generador de subtítulos para añadir subtítulos precisos en segundos o traducirlos para los invitados de otros países.
Casos de uso del creador de vídeos para guardar la fecha
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
Cómo funciona un creador de vídeos para guardar la fecha
Crea tu vídeo de save the date en cuatro pasos sencillos, desde elegir el estilo hasta enviarlo a todos los invitados de tu lista.
Explora las plantillas de eventos y elige un estilo que encaje con el tono y el tema de tu celebración.
Type your event name, date, location, and any details you want guests to remember.
Add your voice, adjust the visuals, and upload any photos to personalize the video.
Descarga tu vídeo y envíalo por SMS, correo electrónico o redes sociales a tu lista de invitados.
Un creador de vídeos de “save the date” te permite hacer un vídeo de anuncio sin necesidad de grabar ni editar. Escribe los detalles de tu evento, elige una plantilla de vídeo de “save the date”, añade la narración y la plataforma generará un vídeo terminado. Usa “guion a vídeo” para convertir un mensaje escrito en un clip listo para compartir en cuestión de minutos. Envíalo por SMS, correo electrónico o redes sociales a toda tu lista de invitados.
Sí. Un anuncio en vídeo que incluya tus fotos, voces y detalles del evento se siente mucho más personal que una tarjeta impresa. Cuando creas tu vídeo de “save the date” para la boda, tú controlas cada elemento: imágenes, narración, música y mensaje. Si quieres un estilo coherente en todas las escenas, intercambio de caras con IA coloca tus fotos en cualquier fotograma. Añade tu propia voz para que suene exactamente como tú.
Graba una breve muestra de voz y la plataforma la clonará para narrar tu vídeo con tu propio tono. Tu narración se aplicará automáticamente a todas las escenas. Si prefieres no grabar, utiliza el generador de voz con IA para elegir entre voces de sonido natural. De cualquier manera, el vídeo final sonará personal sin necesidad de trabajo de posproducción.
Tu vídeo debe incluir el nombre del evento, la fecha, el lugar y un enlace para confirmar asistencia (RSVP) o a la web de la boda. También ayudan un breve mensaje personal, fotos de la pareja o del lugar, y el tema del evento o el código de vestimenta. Si ya tienes una presentación con todos los detalles, utiliza PPT a vídeo para convertirla directamente en un vídeo. Mantén el vídeo final por debajo de los 60 segundos.
Sí. Tu vídeo final se exporta en formato MP4 estándar, que se reproduce en cualquier dispositivo y se puede enviar por WhatsApp, iMessage, correo electrónico y redes sociales. También puedes generar una versión corta en formato vertical para Reels o Stories usando el generador de reels. Todos los formatos están optimizados para móvil, para que los invitados puedan abrirlo y guardar la fecha sin cambiar de dispositivo.
No hay límite en la cantidad de personas con las que puedes compartir tu vídeo. Una vez que esté listo, descarga el MP4 y envíalo a toda tu lista de invitados por SMS, correo electrónico o cualquier plataforma de mensajería. Para listas de invitados grandes, pega el enlace en un mensaje de grupo o en un correo masivo. También puedes usar url to video para crear una versión alojada y compartir un enlace en lugar de un archivo.
Un vídeo transmite la información en un formato que la gente tiene muchas más probabilidades de abrir y recordar que una tarjeta o una página web. Combina imágenes, narración, música y movimiento en una breve experiencia que genera auténtica expectación antes del evento. A diferencia de un sitio web, un vídeo se reproduce en cualquier aplicación de mensajería.Sincronización labial con IA garantiza que la narración y el ritmo visual encajen a la perfección para lograr un resultado pulido.
Puedes crear un vídeo de save the date gratis sin necesidad de tarjeta de crédito. El plan gratuito te permite hacer tu vídeo online sin coste, previsualizar el resultado y exportarlo antes de actualizar. Los planes de pago, desde 24 $ al mes, desbloquean clonación de voz, vídeos de mayor duración y toda la biblioteca de estilos. Empieza con un vídeo gratuito y mejora tu plan cuando estés listo.
Sí. Sube tus fotos de compromiso y la plataforma creará automáticamente un vídeo de varias escenas con tus imágenes, transiciones, narración y música. Organiza las fotos en el orden que quieras y añade subtítulos o detalles del evento a cada escena. Si necesitas ayuda con el mensaje, utiliza el generador de guiones de vídeo para redactar tu anuncio antes de añadirlo al vídeo.
Sí. El formato de presentación de diapositivas es una opción muy popular para los vídeos de “save the date”, especialmente cuando trabajas a partir de una sesión de fotos de compromiso. Cada foto se convierte en una escena con transiciones suaves, narración y música. Usa el creador de presentaciones de diapositivas para crear una presentación de fotos pulida sin necesidad de experiencia en diseño. El resultado final se exporta como un MP4 listo para compartir por mensaje de texto o correo electrónico.
Sí. Exporta tu save the date como GIF o como un archivo de vídeo estándar. Los GIF animados funcionan en el correo electrónico y en las redes sociales donde la reproducción automática puede no activarse. Crea un breve bucle animado a partir de tu clip de anuncio utilizando las herramientas de edición integradas. Los GIF se reproducen automáticamente en la mayoría de los clientes de correo, lo que los convierte en un formato muy popular para los save the dates. Exporta en GIF o MP4 según el lugar donde tengas previsto compartirlo.
No se necesitan conocimientos previos. La plataforma es fácil de usar desde la primera sesión, con plantillas y herramientas de edición que se encargan automáticamente del diseño. Tú pones la creatividad y las herramientas hacen el resto. Elige tu estilo, completa los detalles y crea un anuncio pulido o una sencilla tarjeta de invitación siguiendo pasos guiados. La mayoría de las personas terminan su primer vídeo de “save the date” en menos de diez minutos, sin experiencia previa en edición.
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