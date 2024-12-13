¿Quieres un avatar de IA único para tus vídeos?

Con la función Crear Tu Propio Avatar de HeyGen, puedes diseñar una versión digital animada y realista de ti mismo o de cualquier personaje que imagines. Perfecto para branding, marketing, videos de formación y presentaciones virtuales, tu avatar personalizado habla en más de 175 idiomas y acentos, haciendo que la comunicación global sea sin esfuerzo.

Con la personalización avanzada de IA, puedes adaptar expresiones faciales, atuendos y estilos para crear un avatar que refleje tu identidad o marca. Sin cámaras, sin actores, solo creación de video potenciada por IA.