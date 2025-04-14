Elige entre una amplia biblioteca de plantillas con temática de bebé que cubren revelaciones de género, anuncios de fecha de parto y presentaciones de recién nacidos. Escoge entre paletas florales, de acuarela, rosas y azules, y decenas de otros estilos únicos diseñados para transmitir calidez y cercanía, con opciones de diseño para publicaciones verticales en redes sociales, correos familiares en formato panorámico y todo lo que hay entre medias. El generador de vídeo con IA se encarga automáticamente de la estructura de las escenas, las transiciones y el ritmo, para que el vídeo se vea profesional sin necesidad de edición manual. A diferencia de una tarjeta estática o un gráfico de Canva, cada plantilla genera un anuncio de bebé completamente animado, con movimiento y sonido.