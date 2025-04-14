Convierte texto en voz al instante con un sonido humano, nunca robótico. Elige entre más de 300 voces de IA naturales en más de 175 idiomas, ajusta al detalle la forma de locución y coloca la narración directamente en un vídeo terminado.
Funciones de la conversión de texto a voz con IA de HeyGen
Más de 300 voces de IA realistas en más de 175 idiomas
Explora una amplia variedad de voces que abarcan distintas edades, acentos y estilos de habla hasta que encuentres la voz adecuada para tu contenido. Cada opción en el generador de voz con IA de HeyGen mantiene su calidad vocal incluso en guiones largos, de modo que un módulo de formación de diez minutos suena tan estable como un anuncio de diez segundos.
Controla la emoción, el ritmo y la pronunciación
Dirige la lectura igual que dirigirías a un actor de voz. Tienes control creativo total: personaliza el tono, la velocidad, las pausas y el estilo de voz desde el editor de texto, y utiliza el control emocional para cambiar la expresividad y la carga emocional de una sola línea sin tener que regenerar todo el guion.
Clone Your Voice from a Short Sample
Graba una breve muestra y utiliza Clonación de voz con IA para crear una voz humana que suene como tú. Tu clon narra cada guion que escribas, manteniendo una voz de marca coherente en cientos de vídeos sin necesidad de estudio, repeticiones ni volver a grabar cuando cambian los guiones.
Texto a voz diseñado para la creación de vídeos
La mayoría de las herramientas de texto a voz te entregan un archivo de audio y dejan el vídeo por tu cuenta. HeyGen genera la voz directamente en el mismo editor de vídeo con el que creas las escenas, de modo que el contenido hablado, los subtítulos y el tiempo se mantienen sincronizados desde el primer borrador hasta la exportación final.
Narración sincronizada con los labios en todos los idiomas
El habla generada se sincroniza con el movimiento de la boca en pantalla mediante sincronización labial con IA, de modo que un avatar de IA que pronuncia tu guion parece grabado, no doblado. Cambia la voz a español, hindi o japonés y los labios la siguen, fonema a fonema, en más de 175 idiomas y múltiples dialectos.
Grabar narraciones una y otra vez consume horas. Pega tu guion, genera una voz en off con IA que encaje con tu canal y publica contenido en vídeo sin tener que configurar un micrófono, siguiendo una programación diaria.
Volver a grabar la locución en cada actualización de políticas frena a los equipos de L&D. Genera la narración de cada vídeo de formación a partir de un guion editado, aplica los cambios el mismo día y publica los módulos actualizados en tu LMS con una única voz.
Las agencias cobran cientos de dólares por una locución de dos minutos. Escribe el texto del anuncio, genera locuciones en cuestión de segundos y prueba cinco voces diferentes entre sí antes de lanzar la campaña.
Los fundadores y los product managers rara vez tienen tiempo para narrar recorridos. Escribe lo que hace cada pantalla, genera una locución clara para tu vídeo de demostración del producto y actualiza el audio siempre que cambie la interfaz.
Publicar Reels, Shorts y TikToks a diario implica un trabajo constante de locución. Genera subtítulos y ganchos con texto a voz en segundos y mantén la misma firma de audio IA reconocible en cada clip y en cada plataforma.
Las herramientas de la competencia se quedan en el archivo de audio. El traductor de vídeo con IA de HeyGen regenera tu voz en más de 175 idiomas, clona la voz original y sincroniza el movimiento de los labios, convirtiendo un solo vídeo en una biblioteca global.
Cómo funciona la conversión de texto a voz con IA
El generador de voz de HeyGen te lleva de un guion pegado a un vídeo narrado y listo para compartir en cuatro pasos. La mayoría de los usuarios que lo prueban por primera vez lo completan en cuestión de minutos.
Escribe o pega tu texto en el editor. Los guiones largos se dividen automáticamente en escenas.
Explora más de 300 voces por idioma, acento, edad y estilo, o utiliza un clon de tu propia voz.
Ajusta la emoción, el ritmo, las pausas y la pronunciación hasta que la lectura coincida con tu intención.
Render the finished video in HD or 4K, download the MP4, or publish straight to your channels.
La conversión de texto a voz con IA transforma texto escrito en audio hablado mediante un proceso llamado síntesis de voz. Los modelos avanzados de texto a voz con IA, entrenados con voz humana, aprenden la entonación, el ritmo y el acento, produciendo un habla realista para la narración de vídeos, audiolibros, pódcasts y herramientas que mejoran la accesibilidad.
No. Una entonación plana y con pausas uniformes es lo que arruina la naturalidad en los sistemas TTS antiguos. HeyGen varía el ritmo y la entonación según el contexto y te permite añadir pausas o énfasis manualmente, de modo que incluso una narración de 20 minutos mantiene un discurso emocionalmente rico y natural, desde la primera línea hasta la última.
Pega tu guion en el flujo de trabajo de texto a vídeo, elige una voz y genera. El motor de texto a voz con IA produce la narración mientras HeyGen crea escenas a juego y sincroniza los subtítulos, para que exportes un MP4 terminado en lugar de una pista de audio sin más.
La mayoría de las herramientas de TTS se quedan en la descarga de audio. HeyGen genera voz ultrarrealista dentro de un motor de vídeo completo, añade un presentador en pantalla con sincronización labial si lo deseas y localiza el resultado a más de 175 idiomas, de modo que un solo guion se convierte en un vídeo terminado y listo para publicar.
Lo suficiente como para cambiar la forma en que los equipos planifican el contenido. Advantive redujo la producción de locuciones de varios días a 2-3 horas, un resultado documentado en la historia de cliente de Advantive, y redujo el tiempo total de creación de contenido en un 50 % tras pasar al flujo de trabajo con IA de HeyGen.
Para narraciones que terminan en video, sí. El nivel gratuito de texto a voz te permite probar voces y generar videos antes de pagar nada, y el plan gratuito de IA no requiere tarjeta de crédito. Los planes de pago comienzan en 24 $ al mes y se amplían hasta acuerdos empresariales personalizados.
Sí. Más de 85.000 empresas clientes publican narraciones generadas con IA en YouTube, en anuncios de pago y en entregables para sus clientes. Revisa las condiciones de tu plan para ajustar el nivel de uso a tu trabajo antes de publicar con fines comerciales.
Sí. Graba una breve muestra y HeyGen creará un clon capaz de generar una narración natural a partir de cualquier guion que escribas, sin necesidad de un cambiador de voz. El clon conserva tu timbre mientras publicas a un ritmo que ninguna cabina de grabación permite, y puede hablar idiomas que nunca aprendiste.
Edita el guion donde se produce el error. Escribe la palabra tal y como debería sonar, añade una pausa a su alrededor y vuelve a generar la línea. Cada línea sigue siendo personalizable después de la generación, así que la corrección lleva solo unos segundos y devuelve un audio de sonido natural sin necesidad de volver a grabar todo.
Sí. HeyGen ofrece sus capacidades de texto a voz y generación de voz a través de APIs y SDKs, y LiveAvatar impulsa agentes de voz en tiempo real con respuestas de latencia ultrabaja, de modo que los productos pueden ofrecer vídeos narrados o interacción hablada en vivo a sus propios usuarios.
Explora más herramientas impulsadas por inteligencia artificial
Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.
Transforma tus ideas en vídeos profesionales con IA.