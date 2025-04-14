Texto a voz con IA con más de 300 voces realistas

Convierte texto en voz al instante con un sonido humano, nunca robótico. Elige entre más de 300 voces de IA naturales en más de 175 idiomas, ajusta al detalle la forma de locución y coloca la narración directamente en un vídeo terminado.

HeyGen AI text to speech interface converting a written script into lifelike voice narration for a video.
147.844.766Videos generados
122.977.128Avatares generados
20.453.408Videos traducidos
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Key features iconCaracterísticas clave

Funciones de la conversión de texto a voz con IA de HeyGen

Más de 300 voces de IA realistas en más de 175 idiomas

Explora una amplia variedad de voces que abarcan distintas edades, acentos y estilos de habla hasta que encuentres la voz adecuada para tu contenido. Cada opción en el generador de voz con IA de HeyGen mantiene su calidad vocal incluso en guiones largos, de modo que un módulo de formación de diez minutos suena tan estable como un anuncio de diez segundos.

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HeyGen AI voice library showing 300+ realistic AI voices across languages, accents, and speaking styles.

Controla la emoción, el ritmo y la pronunciación

Dirige la lectura igual que dirigirías a un actor de voz. Tienes control creativo total: personaliza el tono, la velocidad, las pausas y el estilo de voz desde el editor de texto, y utiliza el control emocional para cambiar la expresividad y la carga emocional de una sola línea sin tener que regenerar todo el guion.

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Text-to-speech editor controls for adjusting emotion, pace, pauses, and pronunciation of AI narration.

Clone Your Voice from a Short Sample

Graba una breve muestra y utiliza Clonación de voz con IA para crear una voz humana que suene como tú. Tu clon narra cada guion que escribas, manteniendo una voz de marca coherente en cientos de vídeos sin necesidad de estudio, repeticiones ni volver a grabar cuando cambian los guiones.

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Voice cloning panel recording a short sample to build a custom AI voice for text to speech.

Texto a voz diseñado para la creación de vídeos

La mayoría de las herramientas de texto a voz te entregan un archivo de audio y dejan el vídeo por tu cuenta. HeyGen genera la voz directamente en el mismo editor de vídeo con el que creas las escenas, de modo que el contenido hablado, los subtítulos y el tiempo se mantienen sincronizados desde el primer borrador hasta la exportación final.

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AI text-to-speech narration generated inside the HeyGen video editor with synced captions and scenes.

Narración sincronizada con los labios en todos los idiomas

El habla generada se sincroniza con el movimiento de la boca en pantalla mediante sincronización labial con IA, de modo que un avatar de IA que pronuncia tu guion parece grabado, no doblado. Cambia la voz a español, hindi o japonés y los labios la siguen, fonema a fonema, en más de 175 idiomas y múltiples dialectos.

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AI avatar lip-synced to generated speech, matching mouth movement across multiple languages.
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Casos de uso de la conversión de texto a voz con IA

Locución con IA generada a partir de un guion para un vídeo de YouTube, sin necesidad de micrófono.

Texto a voz con IA para vídeos de YouTube

Grabar narraciones una y otra vez consume horas. Pega tu guion, genera una voz en off con IA que encaje con tu canal y publica contenido en vídeo sin tener que configurar un micrófono, siguiendo una programación diaria.

Narración de texto a voz con IA para un módulo de formación y e-learning, actualizada a partir de un guion editado.

Narración para formación y aprendizaje en línea

Volver a grabar la locución en cada actualización de políticas frena a los equipos de L&D. Genera la narración de cada vídeo de formación a partir de un guion editado, aplica los cambios el mismo día y publica los módulos actualizados en tu LMS con una única voz.

Multiple AI voice options generated for testing marketing and ad voiceovers.

Vídeos de marketing y locuciones para anuncios

Las agencias cobran cientos de dólares por una locución de dos minutos. Escribe el texto del anuncio, genera locuciones en cuestión de segundos y prueba cinco voces diferentes entre sí antes de lanzar la campaña.

Pista de voz con IA que narra una demostración guiada del producto en la interfaz de una aplicación.

Demostraciones y recorridos de producto

Los fundadores y los product managers rara vez tienen tiempo para narrar recorridos. Escribe lo que hace cada pantalla, genera una locución clara para tu vídeo de demostración del producto y actualiza el audio siempre que cambie la interfaz.

Vídeos cortos para redes sociales con narración de texto a voz por IA para Reels, Shorts y TikTok.

Contenido breve para redes sociales

Publicar Reels, Shorts y TikToks a diario implica un trabajo constante de locución. Genera subtítulos y ganchos con texto a voz en segundos y mantén la misma firma de audio IA reconocible en cada clip y en cada plataforma.

One video localized into 175+ languages with cloned voice and matched lip movement using AI text to speech.

Localización global en más de 175 idiomas

Las herramientas de la competencia se quedan en el archivo de audio. El traductor de vídeo con IA de HeyGen regenera tu voz en más de 175 idiomas, clona la voz original y sincroniza el movimiento de los labios, convirtiendo un solo vídeo en una biblioteca global.

Icono de cómo funcionaHow it works

Cómo funciona la conversión de texto a voz con IA

El generador de voz de HeyGen te lleva de un guion pegado a un vídeo narrado y listo para compartir en cuatro pasos. La mayoría de los usuarios que lo prueban por primera vez lo completan en cuestión de minutos.

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Paso 1: pega tu guion

Escribe o pega tu texto en el editor. Los guiones largos se dividen automáticamente en escenas.

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Paso 2: Elige una voz

Explora más de 300 voces por idioma, acento, edad y estilo, o utiliza un clon de tu propia voz.

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Paso 3: Ajusta la presentación

Ajusta la emoción, el ritmo, las pausas y la pronunciación hasta que la lectura coincida con tu intención.

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Step 4: Generate and share

Render the finished video in HD or 4K, download the MP4, or publish straight to your channels.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la conversión de texto a voz con IA y cómo funciona?

La conversión de texto a voz con IA transforma texto escrito en audio hablado mediante un proceso llamado síntesis de voz. Los modelos avanzados de texto a voz con IA, entrenados con voz humana, aprenden la entonación, el ritmo y el acento, produciendo un habla realista para la narración de vídeos, audiolibros, pódcasts y herramientas que mejoran la accesibilidad.

¿Seguirá sonando robótica la voz de IA en guiones más largos?

No. Una entonación plana y con pausas uniformes es lo que arruina la naturalidad en los sistemas TTS antiguos. HeyGen varía el ritmo y la entonación según el contexto y te permite añadir pausas o énfasis manualmente, de modo que incluso una narración de 20 minutos mantiene un discurso emocionalmente rico y natural, desde la primera línea hasta la última.

¿Cómo convierto un guion en un vídeo narrado con texto a voz por IA?

Pega tu guion en el flujo de trabajo de texto a vídeo, elige una voz y genera. El motor de texto a voz con IA produce la narración mientras HeyGen crea escenas a juego y sincroniza los subtítulos, para que exportes un MP4 terminado en lugar de una pista de audio sin más.

¿Por qué elegir HeyGen en lugar de otras herramientas de conversión de texto a voz con IA?

La mayoría de las herramientas de TTS se quedan en la descarga de audio. HeyGen genera voz ultrarrealista dentro de un motor de vídeo completo, añade un presentador en pantalla con sincronización labial si lo deseas y localiza el resultado a más de 175 idiomas, de modo que un solo guion se convierte en un vídeo terminado y listo para publicar.

¿Cuánto tiempo de producción ahorra la conversión de texto a voz con IA a los equipos?

Lo suficiente como para cambiar la forma en que los equipos planifican el contenido. Advantive redujo la producción de locuciones de varios días a 2-3 horas, un resultado documentado en la historia de cliente de Advantive, y redujo el tiempo total de creación de contenido en un 50 % tras pasar al flujo de trabajo con IA de HeyGen.

¿Es HeyGen la mejor opción gratuita de texto a voz online para vídeo?

Para narraciones que terminan en video, sí. El nivel gratuito de texto a voz te permite probar voces y generar videos antes de pagar nada, y el plan gratuito de IA no requiere tarjeta de crédito. Los planes de pago comienzan en 24 $ al mes y se amplían hasta acuerdos empresariales personalizados.

¿Puedo publicar audio de texto a voz con IA en YouTube o utilizarlo en trabajos para clientes?

Sí. Más de 85.000 empresas clientes publican narraciones generadas con IA en YouTube, en anuncios de pago y en entregables para sus clientes. Revisa las condiciones de tu plan para ajustar el nivel de uso a tu trabajo antes de publicar con fines comerciales.

¿Puedo usar mi propia voz para la narración de texto a voz con IA?

Sí. Graba una breve muestra y HeyGen creará un clon capaz de generar una narración natural a partir de cualquier guion que escribas, sin necesidad de un cambiador de voz. El clon conserva tu timbre mientras publicas a un ritmo que ninguna cabina de grabación permite, y puede hablar idiomas que nunca aprendiste.

¿Cómo puedo conseguir la pronunciación correcta de nombres o términos técnicos?

Edita el guion donde se produce el error. Escribe la palabra tal y como debería sonar, añade una pausa a su alrededor y vuelve a generar la línea. Cada línea sigue siendo personalizable después de la generación, así que la corrección lleva solo unos segundos y devuelve un audio de sonido natural sin necesidad de volver a grabar todo.

¿Pueden los desarrolladores crear agentes de voz con la función de texto a voz de HeyGen?

Sí. HeyGen ofrece sus capacidades de texto a voz y generación de voz a través de APIs y SDKs, y LiveAvatar impulsa agentes de voz en tiempo real con respuestas de latencia ultrabaja, de modo que los productos pueden ofrecer vídeos narrados o interacción hablada en vivo a sus propios usuarios.

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Dale vida a cualquier foto con voz y movimientos hiperrealistas usando Avatar IV.

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