Un solo mensaje, en todos los idiomas que hablan tus empleados. Traducción de vídeo con IA que localiza las comunicaciones ejecutivas a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mensaje de tu CEO suena nativo en español, mandarín, alemán o hindi, no como un contenido doblado.

• La clonación de voz preserva la autenticidad del ejecutivo

• La sincronización labial se ajusta a los movimientos faciales

• Despliega a nivel global a partir de un único vídeo de origen