Vídeos de comunicación interna que realmente ve cada empleado
Actualizaciones del CEO, anuncios de la empresa, comunicaciones de cambio: crea vídeos profesionales que lleguen a toda tu plantilla en su propio idioma, sin tener que coordinar agendas de directivos ni contratar equipos de producción.
Descubre cómo equipos internos como el tuyo escalan la comunicación y fomentan la alineación con una innovadora plataforma de texto a vídeo con IA.
El desafío de la comunicación interna
Tu plantilla es global, distribuida y está ahogada en correos electrónicos. Los mensajes importantes se pierden. Los encuentros generales se celebran a las 3 de la mañana para la mitad de tus empleados. Los directivos tienen 15 minutos entre reuniones, no dos días para rodar vídeos. Y cuando por fin producís vídeo, está en un solo idioma para una plantilla que habla decenas. El resultado: las comunicaciones críticas no calan, las iniciativas de cambio se estancan y los empleados se sienten desconectados del liderazgo. Los memorandos de texto ya no son suficientes, pero producir vídeo a la velocidad y escala que tu organización necesita parece imposible.
La solución de HeyGen
HeyGen convierte a tu equipo de comunicaciones internas en un motor de producción de vídeo. Escribe tu mensaje —o deja que la IA te ayude a redactarlo—, elige un avatar de IA o clona a tu directivo, y genera vídeos profesionales en cuestión de minutos. Sin conflictos de agenda. Sin retrasos de producción. ¿El CEO está fuera de la oficina? Su gemelo digital puede seguir dando la actualización trimestral. ¿Plantilla global? Traduce a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial para que cada empleado escuche el mensaje en su propio idioma. Envía las comunicaciones a la misma velocidad a la que se mueve tu organización.
Todo lo que necesitan los equipos de comunicación interna para llegar a cada empleado
Gemelos Digitales Ejecutivos
Tu CEO no puede grabar cada actualización. Clona a tus ejecutivos una vez y despliega su presencia en comunicaciones ilimitadas. Voz coherente, entrega auténtica y cero conflictos de agenda. El liderazgo sigue siendo visible incluso cuando no están disponibles.
• Crea avatares ejecutivos a partir de breves grabaciones
• Mantener una voz y una presencia auténticas
• Actualizar guiones sin volver a grabar
Localización de la plantilla global
Un solo mensaje, en todos los idiomas que hablan tus empleados. Traducción de vídeo con IA que localiza las comunicaciones ejecutivas a más de 175 idiomas con clonación de voz y sincronización labial. El mensaje de tu CEO suena nativo en español, mandarín, alemán o hindi, no como un contenido doblado.
• La clonación de voz preserva la autenticidad del ejecutivo
• La sincronización labial se ajusta a los movimientos faciales
• Despliega a nivel global a partir de un único vídeo de origen
Plazos de producción rápidos
Los anuncios no pueden esperar a los calendarios de producción. Genera vídeos internos en cuestión de minutos, no en las semanas que requiere la producción tradicional. Noticias de última hora, actualizaciones urgentes, cambios sensibles al tiempo: comunícalos de inmediato cuando el momento sea crucial.
• Genera vídeos en minutos
• No se necesitan reservas de estudio
• Responde a los eventos en tiempo real
PowerPoint a vídeo
Transforma tus presentaciones existentes en contenido de vídeo atractivo. Sube tu presentación de town hall o tus diapositivas de all-hands y HeyGen añadirá narración con avatar, transiciones y un acabado profesional. Tu biblioteca de contenidos se convierte en una videoteca sin tener que empezar desde cero.
• Importar presentaciones existentes
• Añadir presentador con avatar automáticamente
• Conservar la estructura y el mensaje
Coherencia de marca y mensaje
Consolida los mensajes aprobados, la identidad visual y la terminología con Brand Kit. Brand Glossary garantiza que los nombres de empresas, los términos de productos y los nombres de directivos se pronuncien correctamente, siempre y en todos los idiomas.
• Recursos de marca centralizados
• Controles de pronunciación para términos clave
• Resultados coherentes en todas las comunicaciones
Comunicaciones accesibles
Llega a todos los empleados, independientemente de cómo consuman el contenido. Los subtítulos generados automáticamente, las pistas de audio en varios idiomas y los formatos descargables garantizan que tu mensaje llegue tanto si los empleados lo ven en el ordenador, en el móvil o sin conexión.
• Subtítulos generados automáticamente
• Versiones en varios idiomas
• Formatos de distribución flexibles
Del mensaje a la distribución global en 3 pasos
Redacta tu comunicación
Escribe tu guion, sube una nota interna existente o deja que el generador de guiones con IA te ayude a dar forma a tu mensaje. Empieza a partir de puntos clave, notas de presentación o documentos estratégicos, sin necesidad de empezar desde cero.
Selecciona a tu presentador
Elige un avatar de IA que represente a tu organización o utiliza el gemelo digital de tu directivo para lograr una presencia de liderazgo auténtica. Adapta la voz, el tono y el estilo visual a tu marca y al tipo de comunicación.
Generar y distribuir
Haz clic en generar. En cuestión de minutos tendrás un vídeo interno profesional. Tradúcelo a todos los idiomas que habla tu plantilla con un solo clic. Distribúyelo a través de tu intranet, Slack, correo electrónico o tu plataforma interna de vídeo.
Diseñado para todas las necesidades de comunicación interna
Comunicaciones ejecutivas
Mantén al liderazgo visible sin saturar sus agendas. Actualizaciones del CEO, comunicados del consejo, dirección estratégica—vídeo ejecutivoque mantiene una presencia auténtica en cada comunicación.
Caso de uso: Ofrecer actualizaciones trimestrales del CEO a la plantilla global en 12 idiomas sin programar ni una sola sesión de grabación.
Anuncios de la empresa
Noticias de última hora, cambios organizativos, actualizaciones de políticas: comunícate de inmediato cuando el momento sea importante. Sin esperar a la disponibilidad de producción ni a las agendas de la dirección.
Caso de uso: Anunciar una adquisición o una noticia importante de la empresa en cuestión de horas tras su aprobación, llegando a todos los empleados simultáneamente.
Gestión del cambio
Las grandes iniciativas necesitan una comunicación clara y coherente en todos los niveles y ubicaciones. El vídeo explica el «por qué» mejor que las notas internas, y la localización garantiza que nadie se quede fuera.
Caso de uso: Apoya la transformación digital con vídeos que expliquen los nuevos sistemas, procesos y expectativas en el idioma de cada empleado.
Reuniones generales y asambleas de todo el personal
No todo el mundo puede asistir en directo. Crea versiones a la carta de las reuniones clave para que los empleados puedan verlas cuando les venga bien, en su zona horaria y en su idioma.
Caso de uso: transforma las reuniones trimestrales de toda la empresa en series de vídeo bajo demanda accesibles para todos los turnos, ubicaciones y grupos lingüísticos.
Enfoque validado: Workday produce contenido interno en 10-15 idiomas por vídeo, reduciendo la localización de semanas a minutos.
Cultura y valores
Refuerza la cultura organizativa con vídeos que se sientan personales, no corporativos. Mensajes de bienvenida, focos sobre valores, anuncios de reconocimiento: contenido que fomenta la conexión entre equipos distribuidos.
Caso de uso: Crea destacados mensuales sobre la cultura de la empresa con diferentes líderes y miembros del equipo sin tener que coordinar agendas de grabación.
Comunicaciones de crisis
Cuando las situaciones urgentes requieren una comunicación inmediata y clara, no puedes esperar a producción. Genera vídeos de respuesta a crisis en cuestión de minutos, tradúcelos al instante y distribúyelos por todos los canales.
Caso de uso: Comunicar actualizaciones críticas de seguridad u operativas a toda la plantilla en cuestión de horas desde que se desarrolla la situación.
El producto de más rápido crecimiento en G2 por una razón
Desde la formación global hasta los anuncios en vídeo, HeyGen permite que cualquiera (sí, tú) cree contenido de vídeo de alta calidad y escalable para cualquier necesidad. Estos son algunos de los beneficios que más les gustan a nuestros clientes:
Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la rapidez
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con la plataforma de imagen a vídeo más innovadora del mercado.
¿Tienes preguntas? Tenemos respuestas
¿Qué son los vídeos de comunicación interna?
Los vídeos de comunicación interna son contenidos en vídeo creados para el público interno de la empresa, en lugar de para el marketing externo. Incluyen actualizaciones de la dirección, anuncios corporativos, comunicaciones sobre gestión del cambio, reuniones generales (town halls), contenidos sobre cultura corporativa y comunicaciones de crisis. HeyGen permite a los equipos de comunicación interna producir vídeos profesionales a gran escala utilizando avatares de IA y síntesis de voz, sin la carga de producción del vídeo tradicional.
¿Cómo puedo crear comunicaciones ejecutivas sin grabar al directivo?
Clona a tu directivo una sola vez a partir de una breve grabación en vídeo. Su gemelo digital podrá entonces ofrecer comunicaciones ilimitadas (actualizaciones trimestrales, anuncios, mensajes al equipo) sin necesidad de más tiempo de grabación. Cuando cambie el guion, solo tienes que actualizarlo y regenerar el contenido. El directivo graba una vez; su presencia auténtica se amplifica en cada comunicación.
¿Puedo traducir vídeos internos para nuestra plantilla global?
Sí; esta es una de las principales fortalezas de HeyGen para la comunicación interna. Crea tu mensaje en un idioma y luego utiliza traducción de vídeo con IA para generar versiones en cualquiera de los más de 175 idiomas compatibles. La traducción incluye clonación de voz (para que los directivos suenen naturales en cada idioma) y sincronización labial (para que los movimientos de la boca coincidan). Workday produce contenido en 10‑15 idiomas por vídeo utilizando este enfoque.
¿Con qué rapidez puedo crear vídeos de comunicación interna?
La mayoría de los vídeos internos se generan en cuestión de minutos. Workday informó de que pasó de tardar semanas a solo minutos en la localización. El tiempo exacto depende de la duración y la complejidad del vídeo, pero el cambio de los plazos de producción tradicionales (de días a semanas) a la entrega en el mismo día es lo habitual. Las comunicaciones urgentes pueden crearse y distribuirse en pocas horas.
¿Puedo convertir nuestras presentaciones del ayuntamiento en vídeo?
Sí. Sube tus presentaciones de PowerPoint, Google Slides o PDF y HeyGen las transforma en vídeos con narración mediante avatar. Se mantiene tu estructura y contenido existentes, a la vez que se añade un acabado de vídeo profesional. Esto es especialmente útil para crear versiones bajo demanda de eventos en directo a las que puedan acceder empleados en diferentes zonas horarias.
¿Cómo mantengo un mensaje coherente en todas las comunicaciones?
El Brand Kit de HeyGen centraliza tu identidad visual: colores, tipografías, logotipos y selecciones de avatares aprobados. El Brand Glossary controla la pronunciación de nombres de la empresa, ejecutivos, términos de productos y terminología organizativa. Tanto si creas comunicados del CEO como anuncios para el equipo, cada vídeo mantiene unos estándares de marca coherentes.
¿Es HeyGen lo suficientemente seguro para comunicaciones internas sensibles?
HeyGen cuenta con la certificación SOC 2 Tipo II y cumple con el RGPD. Tu contenido se cifra tanto en tránsito como en reposo. Para los equipos de comunicación interna de empresas que gestionan información confidencial de la organización, HeyGen ofrece espacios de trabajo dedicados con integración SSO y gestión centralizada de accesos. No entrenamos nuestros modelos de IA con tu contenido.
¿Puedo distribuir vídeos a través de nuestros canales internos existentes?
Sí. HeyGen exporta archivos de vídeo MP4 estándar que funcionan con cualquier canal de distribución: tu intranet, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, correo electrónico, plataformas internas de vídeo o cartelería digital. También puedes incrustar los vídeos directamente o compartirlos mediante un enlace. El formato funciona allí donde tus empleados ya consumen contenido.
¿Cómo gestiono los diferentes husos horarios y horarios de trabajo?
Sí. HeyGen ofrece seguimiento de visualizaciones y analíticas de interacción para que sepas qué prospectos han visto tus vídeos, cuánto tiempo los han visto y cuándo. Utiliza estos datos de intención para priorizar los seguimientos: los prospectos que ven tu vídeo completo probablemente estén más interesados que aquellos que ni siquiera lo abren. La integración con tu CRM mantiene estos datos vinculados a los registros de tus oportunidades.
¿Pueden varias personas de nuestro equipo de comunicación usar HeyGen?
Sí. HeyGen para Empresas incluye espacios de trabajo en equipo donde los responsables de comunicación, creadores de contenido y responsables regionales pueden colaborar. Las bibliotecas de recursos compartidas mantienen los avatares ejecutivos aprobados, los elementos de marca y las plantillas accesibles para todos. Los controles de administración te permiten gestionar los permisos y garantizar la coherencia del mensaje.
¿Qué tipos de comunicaciones internas puedo crear?
HeyGen admite prácticamente cualquier formato de comunicación interna: actualizaciones ejecutivas, anuncios de la empresa, vídeos de gestión del cambio, resúmenes de reuniones generales, contenidos de incorporación, explicaciones de políticas, contenidos sobre cultura y valores, anuncios de reconocimiento, comunicaciones de crisis y mucho más. Si puedes redactar el mensaje, HeyGen puede producir el vídeo, en cualquier idioma.
¿Cómo se compara esto con la producción interna de vídeo tradicional?
La producción interna tradicional de vídeos requiere coordinar agendas de directivos, reservar estudios, grabar y editar, lo que suele llevar un mínimo de 2 a 4 semanas para una sola pieza de contenido. Ahora multiplícalo por cada idioma al que necesitas llegar. HeyGen produce una calidad equivalente en cuestión de minutos, con traducción instantánea a cualquier idioma. Los equipos de comunicación interna informan de aumentos drásticos en la producción de vídeos sin necesidad de añadir recursos de producción ni ampliar plantilla.
Empieza hoy a crear vídeos de comunicación interna
Deja de esperar semanas para entregar mensajes que importan ahora. Genera vídeos internos profesionales en cuestión de minutos, llega al instante a tu plantilla global en su propio idioma y mantén a tu liderazgo visible sin saturar las agendas ejecutivas. Únete a los equipos de comunicación interna de Workday, Miro y grandes empresas globales que han transformado su forma de comunicarse.
