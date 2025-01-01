Home Academy Avatares Cómo añadir productos a tu avatar

En esta lección aprenderás a crear un vídeo de colocación de producto utilizando Avatar IV o VEO 3.1. Combinando una imagen del producto, un avatar y un guion, podrás producir vídeos realistas y de alta calidad en solo unos pocos clics.

Accede a la aplicación Product Placement

Desde tu panel de HeyGen, ve a Aplicaciones. En Aplicaciones destacadas, selecciona Colocación de producto.

Puedes subir tu propia imagen de producto y foto de avatar, o elegir entre la biblioteca de muestras de productos y avatares de HeyGen. Para obtener mejores resultados, utiliza un producto pequeño o de mano, como un teléfono o una botella. Los objetos más grandes, como escritorios o mesas, pueden reducirse de tamaño para que encajen de forma natural en la mano del avatar.

Una vez que hayas seleccionado tu producto y tu avatar, haz clic en Generar imágenes combinadas. Este proceso puede tardar hasta 60 segundos y puedes cerrar la ventana con total seguridad mientras se ejecuta. Tus resultados estarán disponibles cuando regreses.

Selecciona una imagen generada

Cuando los resultados estén listos, revisa las cuatro imágenes generadas y selecciona la que mejor se ajuste a tu visión. Después, haz clic en Siguiente para continuar.

Crear un vídeo con Avatar IV

Si eliges Avatar IV, empieza añadiendo tu guion. Puedes escribir el tuyo propio o hacer clic en «Sorpréndeme» para generar uno automáticamente.

Tu vídeo puede durar hasta 180 segundos, incluso si tu guion supera ligeramente el límite de caracteres.

A continuación, elige una voz que se adapte a tu mensaje. Puedes usar tus voces personalizadas, seleccionar una de la biblioteca de voces de HeyGen o integrar herramientas de terceros como 11 Labs o LMNT para disponer de más opciones.

También puedes añadir movimientos personalizados para definir gestos o expresiones faciales. Describe acciones como sonreír, saludar con la mano o mostrar sorpresa y, a continuación, selecciona entre las sugerencias generadas. Usa el icono de actualizar para ver nuevas opciones de movimiento si lo necesitas.

Cuando todo esté listo, elige la resolución, 720p o 1080p, y haz clic en Generar vídeo.

Crea un vídeo con VEO 3.1

Si eliges VEO 3.1, puedes crear vídeos con varias escenas, con hasta ocho escenas, y cada una puede durar hasta ocho segundos.

Cada escena puede tener su propio diálogo, gestos y descripción, lo que te da un control creativo detallado. Añade tus guiones, describe las acciones que quieres y elige una voz.

Puedes activar Generar voz para que coincida con el vídeo y lograr una sincronización automática, o seleccionar manualmente una voz de tus voces personalizadas, de la biblioteca de voces de HeyGen o de integraciones de terceros compatibles como 11 Labs o LMNT.

Cuando estés listo, haz clic en Generar vídeo. Cada escena consume créditos y verás un contador en la parte inferior que indica cuántas escenas puedes generar según tu plan.

Acabas de crear un vídeo de colocación de producto completamente guionizado y dirigido, con diálogos naturales, gestos expresivos y una animación de avatar fluida.