Cómo crear un nuevo avatar con IA

En esta lección aprenderás a crear una versión digital de ti mismo, o a diseñar un personaje de IA completamente nuevo, utilizando el Diseñador de Avatares de IA de HeyGen.

Este flujo de trabajo te permite generar un avatar personalizado en solo unos pocos pasos, desde definir su apariencia hasta seleccionar una voz.

Iniciar el Diseñador de Avatares

En el menú de HeyGen, abre Avatares y haz clic en el icono de suma (+) de la derecha.

En la ventana Crear tu avatar, selecciona Empezar desde una foto. Puedes subir tu propia foto o elegir Diseñar con IA para generar un avatar únicamente a partir de una descripción.

Definir los detalles básicos del avatar

A continuación, introduce datos clave como el nombre, la edad, el género y la etnia del avatar. Esta información ayuda a la IA a crear un resultado más preciso y personalizado.

Personaliza la apariencia con un prompt

En la sección Apariencia, añade la descripción de tu avatar. Explica cómo quieres que se vea, incluyendo el estilo, los rasgos y el ambiente o sensación general que debe transmitir.

Si quieres empezar más rápido, haz clic en «Probar un ejemplo» para usar una de las indicaciones de muestra de HeyGen y ajústala según tus necesidades.

Elige la orientación, la pose y el estilo

Selecciona la orientación, la pose y el estilo visual de tu avatar. Estas opciones determinan cómo se coloca el avatar y la estética general de la imagen final.

Cuando todo parezca estar listo, haz clic en Generar vista previa.

Revisar y perfeccionar los resultados

HeyGen generará varias versiones de IA basadas en tus indicaciones. Explora las opciones y selecciona la imagen que mejor se ajuste a tu visión.

Si quieres explorar más opciones, haz clic en Generar de nuevo o en Editar indicación para perfeccionar tu descripción y generar nuevos resultados.

Guardar y asignar una voz

Cuando hayas encontrado el estilo perfecto, haz clic en Guardar.

Antes de finalizar, elige una voz para tu avatar. Puedes seleccionar una de tu biblioteca de voces existente o dejar que HeyGen asigne una voz automáticamente por ti.

Después de confirmar, HeyGen generará tu avatar y lo añadirá a tu Biblioteca de Avatares.

Acabas de diseñar un avatar de IA totalmente personalizado, creado a partir de tus ideas y perfeccionado con la IA de HeyGen.