Cómo crear tu kit de marca

La coherencia es uno de los aspectos más importantes para construir una marca reconocible. El Brand Kit de HeyGen facilita este proceso al mantener todos tus recursos visuales, logotipos, tipografías, colores y archivos multimedia en un solo lugar. En lugar de recrear tu marca cada vez que empiezas un proyecto, tú y tu equipo podéis recurrir directamente al kit, garantizando que cada vídeo tenga un aspecto y una sensación alineados con vuestra identidad.

Crear un kit de marca

Desde la página principal de HeyGen, ve a la pestaña Kit de marca en el panel izquierdo y haz clic en Nuevo kit de marca.

Puedes subir la URL de tu sitio web y HeyGen generará automáticamente un kit de marca basado en tu página. Si prefieres tener más control, puedes crear tu kit de marca manualmente subiendo y configurando logotipos, colores, imágenes, fuentes y vídeos de forma individual.

Añadir y gestionar recursos de marca

Añadir recursos es muy sencillo. Puedes arrastrar y soltar archivos directamente en el kit de marca o subirlos desde tu dispositivo. Logotipos, imágenes, vídeos y fuentes se guardan todos en un mismo lugar y están listos para usar.

Para añadir colores de marca, haz clic en el icono de suma en la sección Colores. Puedes elegir un color usando el selector o introducir un código hexadecimal exacto para que coincida perfectamente con tu marca.

Usa tu kit de marca en AI Studio

Una vez que tu kit de marca está creado, pasa a estar disponible directamente dentro de AI Studio. Cuando trabajes en un vídeo, tu kit de marca estará siempre accesible, lo que facilita aplicar logotipos, colores, tipografías y elementos multimedia de forma coherente en todas las escenas.

Los kits de marca convierten la creación de branding en un proceso automático en lugar de repetitivo, lo que te permite centrarte más en tu contenido.

Aplica tu marca a tus vídeos

Cuando abres un proyecto en AI Studio, tu kit de marca está disponible automáticamente. Puedes aplicar los colores de tu marca a fondos y textos, añadir logotipos, usar elementos visuales de marca y mantener una tipografía coherente en todo tu vídeo.

Cualquier actualización que hagas en tu kit de marca se aplicará a los proyectos futuros, garantizando que tu branding siga alineado a medida que evoluciona.