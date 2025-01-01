Home Academy Kit de marca Cómo crear el glosario de tu marca

La coherencia de marca no se trata solo de cómo se ve tu contenido, sino también de cómo suena. El Glosario de Marca garantiza que nombres, expresiones y términos técnicos se pronuncien y traduzcan siempre como tú quieres. Al definir reglas de pronunciación y traducción, tus vídeos se mantienen precisos y alineados con la marca en todos los creadores, idiomas y audiencias.

Qué hace Brand Glossary

El Glosario de Marca te permite controlar las reglas de pronunciación y traducción para que los términos importantes se traten correctamente siempre. Estas reglas se aplican automáticamente durante la traducción y la narración de los vídeos, lo que ayuda a evitar inconsistencias o errores de pronunciación.

Puedes crear reglas de glosario manualmente o cargarlas de forma masiva usando un archivo CSV.

Crear reglas de glosario manualmente

En la navegación de la izquierda, haz clic en Brand para abrir el Brand Hub y, a continuación, selecciona la pestaña Brand Glossary. Haz clic en Add New Brand Glossary.

Verás dos opciones: subir un archivo CSV o añadir términos manualmente. Para añadir términos manualmente, haz clic en Añadir nuevo. Introduce la palabra o frase original y luego especifica cómo debe pronunciarse o traducirse. Esto puede incluir la transcripción fonética si es necesario.

Una vez guardadas, estas reglas se aplican automáticamente siempre que tu vídeo se traduzca al idioma correspondiente. Puedes editar o eliminar términos en cualquier momento a medida que tu mensaje evolucione.

Subir reglas de glosario con un CSV

Si quieres añadir varios términos a la vez, prepara un archivo CSV que contenga tus palabras clave y sus reglas de pronunciación o traducción. Haz clic en Upload CSV y sigue las indicaciones para asignar tus columnas, confirmando qué columna contiene los términos originales y cuál contiene la pronunciación o la traducción.

Este método es ideal si tu equipo ya gestiona la terminología en hojas de cálculo o sistemas externos.

Aplicar el glosario de marca en AI Studio

Una vez que tu Glosario de Marca esté configurado, aplicarlo a un vídeo es muy sencillo. En AI Studio, haz clic en el botón Marca en la esquina superior izquierda para acceder tanto a tu Kit de Marca como a tu Glosario de Marca.

Desde aquí puedes cambiar entre glosarios y elegir si quieres aplicar o eliminar las reglas de pronunciación y traducción de tu guion. Cuando las reglas de pronunciación están activas, las palabras afectadas aparecen resaltadas en morado para que puedas ver fácilmente qué se está controlando.

También puedes añadir nuevas reglas de pronunciación directamente mientras editas tu guion. Cualquier entrada nueva se guarda automáticamente en el Glosario de Marca activo.

Utiliza el glosario de marca para las traducciones

El glosario de marca resulta especialmente potente al traducir vídeos. Para obtener los mejores resultados, se recomienda crear un glosario independiente para cada idioma de destino, ya que las reglas de traducción suelen variar según el idioma.

Existen dos tipos principales de reglas de traducción. “Forzar traducción” te permite definir exactamente cómo debe traducirse un término, por ejemplo, convertir siempre “artificial intelligence” en “IA”. “No traducir” bloquea palabras para que nunca cambien, lo cual es ideal para nombres de marca, nombres de productos o marcas registradas.