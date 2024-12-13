Meistern Sie Zoom Clips mit unserem einfachen Videobearbeitungsprogramm

Erstellen Sie mühelos ansprechende Zoom-Tutorial-Videos mit KI-Avataren und verbessern Sie Ihr Videoerlebnis.

536/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social-Media-Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Beherrschung des Social-Media-Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
In diesem 60-Sekunden-Video werden angehende Content-Ersteller lernen, wie man Zoom Clips effektiv nutzt. Die Erzählung wird die nahtlose Integration der Medienbibliothek von HeyGen vorführen, die den Nutzern Zugang zu einer umfangreichen Auswahl an Stock-Footage bietet, um ihre Zoom-Videobearbeitungsprojekte zu verbessern. Der visuelle Stil wird dynamisch und farbenfroh sein, um ein kreatives Publikum anzusprechen, mit fröhlicher Musik, die dem energiegeladenen Tempo entspricht.
Aufforderung 2
Dieses 90-Sekunden-Tutorial richtet sich an Geschäftsleute und wird in die technischen Aspekte der Videoverwaltung mit Zoom eingehen. Das Video wird zeigen, wie man die Aufnahmeeinstellungen für hochwertige Ergebnisse optimiert, indem man HeyGens Vorlagen und Szenen für ein professionelles Finish nutzt. Der visuelle Stil wird schlicht und modern sein, mit einer ruhigen und autoritativen Sprachaufnahme, die die Zuschauer durch jeden Schritt führt.
Aufforderung 3
Ein 30-Sekunden Schnellführer für Studierende, wie man die Bildschirmteilungsfunktion von Zoom effizient nutzt. Dieses Video wird die einfache Bedienung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus einem Skript heraus hervorheben, um sicherzustellen, dass Studierende schnell die Grundlagen erfassen können. Der visuelle Stil wird jugendlich und lebendig sein, mit energetischer Musik, um das Publikum zu fesseln und zu motivieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
In das Erstellungsfeld einfügen
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Anleitung zur Verwendung des Zoom Tutorial Videoerstellers

Erstellen Sie mit Leichtigkeit ansprechende und informative Zoom-Tutorial-Videos anhand dieser vier einfachen Schritte.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, ein klares und prägnantes Skript für Ihr Zoom-Tutorialvideo zu entwerfen. Dies wird als Grundlage für Ihren Videoinhalt dienen. Verwenden Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um Ihr Skript nahtlos in ein Videoformat umzuwandeln.
2
Step 2
Nehmen Sie Ihren Bildschirm auf
Nehmen Sie Ihre Zoom-Sitzung mit der Bildschirmaufnahmefunktion von Zoom auf. Stellen Sie sicher, dass Ihre Aufnahmeeinstellungen für eine hochwertige Videoausgabe optimiert sind. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Funktionen und Funktionalitäten, die Sie hervorheben möchten, zu demonstrieren.
3
Step 3
Voiceover hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie eine Sprachaufnahme hinzufügen. Nutzen Sie die Fähigkeit zur Sprachgenerierung von HeyGen, um eine professionelle und ansprechende Erzählung zu erstellen, die Ihren visuellen Inhalt ergänzt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format. HeyGen bietet Seitenverhältnis-Anpassung und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihr Video für jede Plattform bereit ist. Teilen Sie Ihr Tutorial-Video mit Ihrem Publikum, um seine Wirkung zu maximieren.

Anwendungsfälle

HeyGen befähigt Ersteller dazu, mit Leichtigkeit fesselnde Zoom-Tutorial-Videos zu erstellen, indem KI genutzt wird, um die Videobearbeitung und -verwaltung zu verbessern und so eine nahtlose Erstellung von Inhalten zu ermöglichen.

Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie weltweit mehr Lernende

.

Utilize HeyGen to efficiently produce Zoom-based educational content, expanding your audience and impact.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Zoom Clips verbessern?

HeyGen bietet KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die Ihre Zoom-Clips kreativ in ansprechenden Content verwandeln können. Nutzen Sie unsere Medienbibliothek und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos auffallen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung von Zoom?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Videoeditor mit Funktionen wie Sprachgenerierung, Untertiteln und Anpassung des Seitenverhältnisses, was die Bearbeitung von Zoom-Videos nahtlos und professionell macht.

Kann HeyGen bei der Erstellung eines Zoom-Tutorial-Videos helfen?

Ja, HeyGen kann Ihnen helfen, ein überzeugendes Zoom-Tutorial-Video mit Vorlagen und Szenen zu erstellen, zusammen mit der Erzeugung von Sprachaufnahmen, um Ihre Botschaft klar zu vermitteln.

Warum sollten Sie sich für HeyGen für Verbesserungen der Bildschirmaufnahme bei Zoom entscheiden?

HeyGen verbessert Zoom-Bildschirmaufnahmen, indem es Markenkontrollen und eine umfassende Clip-Bibliothek bietet, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt sowohl informativ als auch visuell ansprechend ist.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo