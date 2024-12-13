YouTube-Werbevideo-Maker: Erstellen Sie atemberaubende Videoanzeigen mit AI

Erstellen Sie in wenigen Minuten fesselnde Videoanzeigen mit AI-Avataren, steigern Sie Ihre YouTube-Kampagnen und steigern Sie mühelos die Konversionen.

Für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, die ihr Potenzial im YouTube-Werbevideo-Maker meistern möchten, wird ein überzeugender 30-Sekunden-Spot vorgestellt. Diese prägnante, professionelle Anzeige mit einem lebhaften visuellen Stil und einer freundlichen, ermutigenden Stimme wird hervorheben, wie HeyGens "Vorlagen & Szenen" einen nahtlosen Ausgangspunkt bieten, um vorgefertigte Videovorlagen in wirkungsvolle Kampagnen zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine anspruchsvolle 45-Sekunden-Videoanzeige, die sich an Marketingagenturen und E-Commerce-Marken richtet und die Leistungsfähigkeit eines AI-Videoanzeigen-Makers zur Erstellung maßgeschneiderter Videoanzeigen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte modern und elegant mit dynamischen Übergängen sein, ergänzt durch eine professionelle AI-Stimme, die zeigt, wie HeyGens fortschrittliche "AI-Avatare" die Markenbotschaft personalisieren und verbessern können, ohne umfangreiche Videoproduktion.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 15-Sekunden-Promovideo speziell für Content-Ersteller und Social-Media-Vermarkter, das darauf ausgelegt ist, auf Plattformen wie YouTube Shorts schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Anzeige sollte eine schnelle, lebendige visuelle Ästhetik mit trendiger Hintergrundmusik aufweisen und effektiv demonstrieren, wie Benutzer eine Videoanzeige erstellen und dann HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" nutzen können, um ihre Inhalte sofort für verschiedene Kurzvideo-Plattformen anzupassen und maximale Reichweite zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Ein 60-Sekunden-Erklärvideo sollte überzeugend eine umfassende Marketingstrategie für größere Unternehmen und Marketingfachleute artikulieren, die die Leistungsfähigkeit eines Online-Videoanzeigen-Makers nutzen. Mit einem autoritativen, inspirierenden visuellen Stil und einem hochwertigen Produktionsgefühl, begleitet von einer überzeugenden Stimme, wird dieses Video betonen, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion die Erstellung anspruchsvoller maßgeschneiderter Videoanzeigen direkt aus schriftlichen Inhalten vereinfacht und komplexe Kampagnen mühelos handhabbar macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der YouTube-Werbevideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde YouTube-Videoanzeigen mit unserem AI-gestützten Tool, das Ihre Ideen in hochwertige Marketingressourcen verwandelt, die Ihr Publikum ansprechen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie die Erstellung Ihrer Videoanzeige mit einer professionell gestalteten Videovorlage oder starten Sie von Grund auf mit einer leeren Leinwand, um Ihre Vision zu verwirklichen.
2
Step 2
Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Nutzen Sie unsere AI-gestützten Tools, um Inhalte aus Ihrem Skript zu generieren, oder fügen Sie Ihre eigenen Medien hinzu, um die Geschichte Ihrer Marke effektiv zu erzählen und eine überzeugende Videoanzeige zu erstellen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Stimmen an
Integrieren Sie professionelle Voiceovers mit unserer fortschrittlichen Stimmengenerierung und wenden Sie Ihr Branding mit benutzerdefinierten Logos und Farben an, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Veröffentlichen Sie Ihre Anzeige
Exportieren Sie Ihr fertiges Video nahtlos in verschiedenen Seitenverhältnissen und veröffentlichen Sie es direkt auf YouTube, bereit, Ihr Zielpublikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kunden-Testimonial-Videoanzeigen

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-gestützte Videoanzeigen, um Vertrauen aufzubauen und potenzielle Käufer effektiv zu überzeugen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende AI-Videoanzeigen zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoanzeigen-Maker, der es Ihnen ermöglicht, effizient eine Videoanzeige mit AI-gestützten Tools zu erstellen. Nutzen Sie realistische AI-Avatare & Schauspieler, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihre maßgeschneiderten Videoanzeigen hervorzuheben.

Bietet HeyGen Vorlagen für verschiedene Videoanzeigenformate an?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette professionell gestalteter Videovorlagen, um Ihren Erstellungsprozess zu starten. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht eine einfache Anpassung, sodass Ihre Videoanzeigen perfekt mit Ihrer Marketingstrategie übereinstimmen.

Kann ich überzeugende Voiceovers und Handlungsaufforderungen in meine YouTube-Werbevideos einfügen?

Absolut, HeyGen unterstützt fortschrittliche Voice Clones & Voiceovers, um Ihre YouTube-Werbevideo-Projekte zu personalisieren. Integrieren Sie mühelos klare Handlungsaufforderungen in Ihre Videoanzeigen, um die Zuschauer effektiv zu leiten.

Was macht HeyGen zu einem idealen Online-Videoanzeigen-Maker für individuelles Branding?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Videoanzeigen mit umfassenden Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, zu erstellen. Sie können dann direkt auf YouTube veröffentlichen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingstrategie konsistent über Plattformen hinweg angewendet wird.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo