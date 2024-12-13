Website-Erklärvideo-Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos

Gestalten Sie mühelos überzeugende Erklärvideos für Ihre Website mit unserer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und zeigt, wie HeyGen die Erstellung professioneller Erklärvideos für Websites vereinfacht. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit klaren Animationen, die eine benutzerfreundliche Oberfläche hervorheben, ergänzt durch eine lebhafte, professionelle Stimme, die mit HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion generiert und von einem "AI-Avatar" präsentiert wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-Sekunden-animiertes Erklärvideo für Startups und Tech-Innovatoren, das zeigt, wie komplexe Produkte klar und anspruchsvoll erklärt werden können. Verwenden Sie einen modernen, eleganten visuellen Stil mit subtilen 3D-Elementen, verstärkt durch eine selbstbewusste und artikulierte "Voiceover-Generierung", um die Vorteile zu erläutern, und nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um wichtige Informationen auf lebensechte Weise zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video für Content-Ersteller und Online-Lehrer, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Erstellung ansprechender Inhalte veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber und lehrreich sein und eine Whiteboard-ähnliche Ästhetik annehmen, begleitet von einer freundlichen und klaren Stimme. Heben Sie die Effizienz der Nutzung von HeyGens umfangreichen "Vorlagen & Szenen" hervor und wie die "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" eine schnelle Anpassung ermöglicht.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 50-Sekunden-Video für digitale Vermarkter und Social-Media-Manager, das sich auf die schnelle Produktion überzeugender Inhalte für verschiedene Plattformen konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte schnelllebig sein, mit ansprechendem On-Screen-Text und einem trendigen, wirkungsvollen Soundtrack, der zeigt, wie KI-gestützte Videoproduktion schnelle Iterationen ermöglicht. Betonen Sie die Einfachheit der Optimierung für verschiedene soziale Kanäle mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatischen "Untertiteln/Beschriftungen" sicher.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Website-Erklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Website-Erklärvideos mit KI, die Ihre Ideen in fesselnde visuelle Geschichten verwandeln, die Ihr Publikum begeistern.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärvideo
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von Erklärvideo-Vorlagen oder nutzen Sie die KI-gestützte Erstellung, um Ihr Skript in eine visuelle Erzählung zu verwandeln.
Step 2
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek lebensechter AI-Avatare, um Ihre Erzählung zum Leben zu erwecken und eine Verbindung zu Ihrem Publikum herzustellen.
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Integrieren Sie einfach Stock-Videos und Bilder und nutzen Sie die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, um Ihre Szenen anzuordnen und Untertitel hinzuzufügen.
Step 4
Exportieren und teilen
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Erklärvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit, Ihr Publikum auf Ihrer Website und in sozialen Medien zu begeistern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in fesselnde AI-Videos, die Vertrauen aufbauen und den Produktwert auf Ihrer Website demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von animierten Erklärvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, fesselnde animierte Erklärvideos zu erstellen, indem es lebensechte AI-Avatare und eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Oberfläche nutzt. Diese KI-gestützte Videoplattform vereinfacht den kreativen Prozess und erweckt Ihre Ideen effizient zum Leben.

Bietet HeyGen Optionen zur Erstellung benutzerdefinierter Erklärvideos mit Vorlagen?

Absolut. HeyGen bietet eine vielfältige Sammlung von Erklärvideo-Vorlagen, mit denen Sie schnell benutzerdefinierte Erklärvideos erstellen können. Sie können Ihr Material einfach branden und Elemente aus unserer umfangreichen Medienbibliothek, einschließlich Stock-Videos, integrieren.

Welche KI-gestützten Funktionen bietet HeyGen für die Produktion von Erklärvideos?

HeyGen ist eine fortschrittliche KI-Videoplattform mit Text-zu-Video-Funktionen, AI-Voiceover-Generierung und einer Auswahl an verschiedenen AI-Avataren. Diese KI-gestützten Tools vereinfachen die Produktion hochwertiger Erklärvideos.

Kann HeyGen als umfassender Erklärvideo-Maker für verschiedene Bedürfnisse fungieren?

Ja, HeyGen dient als leistungsstarker Erklärvideo-Maker, der den gesamten Videoproduktions-Workflow vom Skript bis zum finalen Export unterstützt. Es umfasst wesentliche Funktionen wie automatische Untertitel, Branding-Kontrollen und Seitenverhältnis-Anpassung für vielseitige Nutzung auf Plattformen wie sozialen Medien.

