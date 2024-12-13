Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Tutorial-Video für Softwareentwickler, das eine komplexe neue API-Integration zeigt. Der visuelle Stil sollte saubere, hochauflösende Bildschirmaufnahmen der Programmierumgebung mit subtilen Anmerkungen enthalten, ergänzt durch eine präzise, technische AI-Sprachsynthese, die jeden Schritt erklärt. Nutzen Sie HeyGens Sprachsynthese, um Klarheit und Professionalität zu gewährleisten und komplexe "Software-Demo"-Konzepte leicht verständlich zu machen.

Video Generieren