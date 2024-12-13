Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das sich an vielbeschäftigte Tech-Profis richtet, die neue Software evaluieren. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Infografiken und Bildschirmtexten, um Informationen schnell zu vermitteln, ergänzt durch einen professionellen, optimistischen Instrumentaltrack. Zeigen Sie, wie HeyGen als intuitiver Online-Video-Editor fungiert, indem Sie die Einfachheit des Starts mit vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" demonstrieren und dann mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" exportieren, wobei die "benutzerfreundliche" Oberfläche für effiziente Inhaltserstellung hervorgehoben wird.

