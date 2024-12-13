Virtueller Event-Videoersteller: Einfache & Fesselnde Inhalte

Entwerfen Sie schnell professionelle Event-Videos mit unserer intuitiven Plattform, die leistungsstarke Vorlagen und Szenen nutzt, um Ihr Publikum zu fesseln.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Informationsvideo, das sich an technikaffine Marketingmanager richtet und die Geschwindigkeit und Effizienz der KI-gestützten Videoproduktion für virtuelle Veranstaltungen demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Textanimationen und einer selbstbewussten, optimistischen Stimme. Heben Sie HeyGens Fähigkeit 'Text-zu-Video aus Skript' hervor und zeigen Sie, wie ein einfaches Skript in wenigen Minuten in ein professionelles Video verwandelt wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 1,5-minütiges Tutorial-Video für Veranstaltungsorganisatoren und Unternehmensschulungsleiter, das zeigt, wie sie ihre virtuellen Veranstaltungen mit personalisierten Videoinhalten aufwerten können. Behalten Sie eine professionelle und klare visuelle Ästhetik bei, mit ruhiger, instruktiver Hintergrundmusik. Konzentrieren Sie sich auf die Benutzerfreundlichkeit von HeyGens 'KI-Avataren' und 'Sprachgenerierung', um ansprechende Vorankündigungen oder Zusammenfassungen nach der Veranstaltung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 45-sekündigen Werbeclip für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, der darauf abzielt, Begeisterung für eine bevorstehende virtuelle Veranstaltung zu wecken. Das Video sollte visuell lebendig und fesselnd sein, mit schnellen Schnitten und einem energetischen Soundtrack. Betonen Sie, wie HeyGens 'Vorlagen & Szenen' und 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' eine schnelle Erstellung von professionell aussehenden Teasern ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse ermöglichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für bildungsorientierte Pädagogen und Veranstaltungsplaner, das detailliert beschreibt, wie man inklusiven virtuellen Veranstaltungsinhalt erstellt. Der visuelle und akustische Stil sollte lehrreich und unterstützend sein, mit einer klaren, artikulierten Erzählung. Demonstrieren Sie die Bedeutung und Einfachheit des Hinzufügens von 'Untertiteln/Beschriftungen' und der Verwendung von 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte', um sicherzustellen, dass das Video auf allen Plattformen zugänglich und anschaubar ist, und verstärken Sie HeyGen als umfassenden Videoersteller für virtuelle Veranstaltungen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Virtuelle Event-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und fesselnde Videos für Ihre virtuellen Veranstaltungen und verwandeln Sie Ihre Inhalte in fesselnde Erlebnisse für Ihr Publikum.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen, die speziell für virtuelle Veranstaltungen entwickelt wurden. Dies bietet eine solide Grundlage für Ihr Videoprojekt.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Video mit Ihrem Branding, Text und Medien. Passen Sie jedes Element einfach an das Thema und die visuelle Identität Ihrer Veranstaltung an, indem Sie unsere Medienbibliothek nutzen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Sprachübertragungen und Audio hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit hochwertigen Sprachübertragungen. Generieren Sie natürlich klingende Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript, um eine klare und professionelle Erzählung für Ihr Video bereitzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr virtuelles Event-Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihr poliertes Video mühelos über soziale Medien und andere Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bewerben Sie virtuelle Veranstaltungen in sozialen Medien

.

Produzieren Sie schnell fesselnde Videos und Clips für soziale Medien, um Ihre virtuellen Veranstaltungen zu bewerben und Highlights zu teilen, um mehr Teilnehmer anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Videoproduktion, um Text in fesselnde Videos zu verwandeln. Benutzer können problemlos realistische Sprachübertragungen generieren und Text-zu-Video-Funktionen aus einem einfachen Skript integrieren, was es zu einem leistungsstarken Videoeditor macht.

Kann HeyGen als virtueller Event-Videoersteller verwendet werden?

Ja, HeyGen ist ein idealer virtueller Event-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige Inhalte für virtuelle Veranstaltungen und Webinare zu produzieren. Sie können Vorlagen nutzen und Videos anpassen, um die Markenstorytelling zu verbessern und professionelle Präsentationen zu liefern.

Welche Medien- und Bearbeitungsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet eine umfangreiche Medienbibliothek und Unterstützung für Stock-Medien, um Ihre Videos zu bereichern. Darüber hinaus können Sie automatisch Untertitel und Beschriftungen generieren, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt zugänglich und professionell ist.

Wie kann ich meine Videos mit HeyGen für das Branding anpassen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch KI-Avatare nutzen, um einzigartige und konsistente Markenerlebnisse zu schaffen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo