Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video-Montage-Projekt, das die abenteuerlichen Reiseerinnerungen eines Freundes feiert und sich an deren Social-Media-Follower richtet. Dieses Video sollte einen nostalgischen, warmen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und aufmunternder Hintergrundmusik hervorrufen. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell die Stimmung zu setzen und reibungslose Übergänge zwischen verschiedenen Clips zu gewährleisten.

