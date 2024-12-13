Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das zeigt, wie ein vielbeschäftigter Unternehmer schnell zu einem versierten Twitter-Videoersteller werden kann, ohne Software herunterladen zu müssen. Die Zielgruppe sind Kleinunternehmer und Marketingfachleute, die effiziente Inhalte erstellen möchten. Visuell sollte das Video saubere, professionelle Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Oberfläche zeigen, gepaart mit einem optimistischen, ermutigenden Audiotrack. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die schnelle Videozusammenstellung zu demonstrieren und die Benutzerfreundlichkeit hervorzuheben.

