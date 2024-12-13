Erstellen Sie eine 30-sekündige, energiegeladene Twitter-Anzeige, die zeigt, wie mühelos Kleinunternehmer und digitale Vermarkter ansprechende Social-Media-Videos erstellen können. Der visuelle Stil sollte dynamisch sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Animationen, ergänzt durch eine mitreißende, motivierende Stimme. Heben Sie die Einfachheit hervor, mit vielfältigen Vorlagen und Szenen zu beginnen und den Ton mit der Voiceover-Generierung zu perfektionieren, um überzeugende Twitter-Videoanzeigen zu liefern.

Video Generieren