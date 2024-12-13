Der effizienteste Weg, um mit HeyGen ein überzeugendes Erklärvideo zu erstellen, besteht darin, mit einem gut strukturierten Videoskript zu beginnen und unsere Text-zu-Video-Funktionalität zu nutzen. Wählen Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek und vorgefertigten Szenen, und passen Sie Ihren AI-Avatar und die Sprachübertragung an, um schnell hochwertige Erklärvideos zu produzieren.