Erstellen Sie beeindruckende Videos mit unserem Timeline-Videomaker

Erstellen Sie mühelos ansprechende Zeitstrahl-Videos mit anpassbaren Vorlagen und KI-Avataren für eine professionelle Note.

536/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung 1
In diesem 60-Sekunden-Video erkunden Sie die technische Raffinesse von HeyGens KI-gesteuertem Videogenerator, ideal für Technikbegeisterte und Videobearbeiter, die Präzision und Effizienz suchen. Das Video wird die nahtlose Integration von Cloud-Auto-Save und Exportflexibilität demonstrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte sicher und leicht teilbar sind. Mit einem schlanken, modernen visuellen Stil und einer professionellen Sprachaufnahme ist dieses Video maßgeschneidert für diejenigen, die Spitzentechnologie in der Videokreation zu schätzen wissen.
Aufforderung 2
Tauchen Sie ein in eine 30-sekündige Reise mit dem Videokreationstool von HeyGen, das speziell für Pädagogen und Trainer entwickelt wurde, die Informationen effektiv vermitteln müssen. Dieses Video wird HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um geschriebenen Inhalt in fesselnde visuelle Präsentationen zu verwandeln. Der klare und informative visuelle Stil, kombiniert mit deutlichen Untertiteln, macht es perfekt für Bildungsinhalte, die sowohl zugänglich als auch wirkungsvoll sein müssen.
Aufforderung 3
Erleben Sie das kreative Potenzial von HeyGens Videovorlagen in einem 45-Sekunden-Video, das für Marketingfachleute und Kleinunternehmer konzipiert ist. Dieses Video wird die Einfachheit der Erstellung von Zeitstrahl-Videos mit HeyGens Medienbibliothek und Stock-Unterstützung hervorheben und bietet eine reiche Auswahl an visuellen Elementen, um die Botschaft Ihrer Marke zu verstärken. Mit einem lebendigen und dynamischen visuellen Stil, begleitet von einem eingängigen Soundtrack, ist dieses Video perfekt für diejenigen, die bei ihrem Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen möchten.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
In das Erstellungsfeld einfügen
step previewstep preview
Sieh zu, wie dein Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie man den Fahrplan-Aktualisierungsvideogenerator benutzt

Erstellen Sie mühelos fesselnde Zeitstrahl-Videos mit unserem intuitiven Videogestaltungswerkzeug.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Zeitstrahl-Video
Beginnen Sie damit, den Zeitstrahl-Videomacher zu öffnen. Nutzen Sie die einfache Drag-and-Drop-Funktionalität, um Ihre Medien auf der Mehrspur-Zeitleiste anzuordnen und so einen nahtlosen Videogestaltungsprozess zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen, um Ihrem Video ein professionelles Aussehen zu verleihen. Diese Vorlagen sind darauf ausgelegt, Ihre Inhalte zu verbessern und Ihre Zeitstrahl-Videos hervorzuheben.
3
Step 3
KI-gesteuerte Verbesserungen hinzufügen
Integrieren Sie KI-gesteuerte Videogenerator-Funktionen, um Ihr Video automatisch mit Voiceovers, Untertiteln und mehr zu verbessern. Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihr Video poliert und fesselnd ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, nutzen Sie die flexible Exportfunktion, um Ihr Video in verschiedenen Formaten zu speichern. Teilen Sie Ihre Kreation ganz einfach direkt aus dem Tool heraus auf sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Die Timeline-Videomacher- und Videobearbeitungswerkzeuge von HeyGen ermöglichen es Benutzern, mit Leichtigkeit dynamische Timeline-Videos zu erstellen. Durch die Nutzung von Videovorlagen und einem KI-betriebenen Videogenerator vereinfacht HeyGen die Videoproduktion und bietet eine einfache Drag-and-Drop-Funktionalität sowie flexible Exportoptionen.

Inspiriere mit motivierenden Videos

.

Craft motivational timeline videos that uplift and inspire audiences using HeyGen's intuitive video creation tools.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung von Zeitstrahl-Videos?

HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Timeline-Videomacher mit Drag-and-Drop-Einfachheit, der es Benutzern ermöglicht, Clips und Medien mühelos anzuordnen. Die Funktion der Mehrspur-Zeitleiste bietet ein nahtloses Bearbeitungserlebnis und macht die Videokreation intuitiv und effizient.

Was zeichnet den Video-Editor von HeyGen für technische Nutzer aus?

Der Videoeditor von HeyGen ist mit fortschrittlichen Funktionen wie KI-gesteuerter Videogenerierung und automatischer Cloud-Speicherung ausgestattet, was einen reibungslosen und zuverlässigen Bearbeitungsprozess gewährleistet. Die Plattform unterstützt flexible Exportmöglichkeiten und deckt damit verschiedene technische Anforderungen ab.

Kann ich Videovorlagen in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen, die es Benutzern ermöglichen, ihre Videos auf spezifische Themen und Markenanforderungen zuzuschneiden. Diese Funktion fördert die Kreativität und bewahrt gleichzeitig professionelle Qualität.

Unterstützt HeyGen das Teilen meiner Videos in sozialen Medien?

Absolut, HeyGen erleichtert das Teilen in sozialen Medien und ermöglicht es den Nutzern, ihre Zeitstrahl-Videos schnell auf verschiedenen Plattformen zu verbreiten. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihr Inhalt effizient ein breiteres Publikum erreicht.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo