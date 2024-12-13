Stories Video Maker zur Erstellung fesselnder Videos mit AI

Erstellen Sie fesselnde Social-Media-Stories mit unseren intuitiven Vorlagen & Szenen für beeindruckende visuelle Effekte.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein fesselndes 30-sekündiges Markenstory-Video, das speziell für junge Unternehmer zugeschnitten ist, indem Sie die Funktionen des "stories video maker" von HeyGen nutzen. Der visuelle Stil sollte energiegeladen sein, mit modernen Grafiken und einer mitreißenden Hintergrundmusik, ergänzt durch eine klare AI-Sprachsynthese, die direkt aus Ihrem Skript mit der Funktion 'Text-to-video from script' generiert wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Kleinunternehmer effektiv ein neues Produkt auf den Markt bringen? Erstellen Sie eine professionelle 45-sekündige animierte Werbeanzeige, die sich an sie richtet, indem Sie saubere, visuell ansprechende 3D-Animationen und eine ruhige, autoritative AI-Sprachsynthese verwenden, die von einem der anpassbaren 'AI-Avatare' von HeyGen geliefert wird, um Ihre Angebote zu präsentieren. Diese Aufforderung nutzt den Aspekt des "AI video maker".
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für Pädagogen, um komplexe Konzepte zu vereinfachen, das sich an Schüler und Lernende aller Altersgruppen richtet. Nutzen Sie einen verspielten, illustrativen Animationsstil mit einer freundlichen und klaren Sprachsynthese, um Zugänglichkeit und Behaltensquote mit automatisch generierten 'Untertiteln' zu gewährleisten. Dies hebt den "animated video maker" für Bildungsinhalte hervor.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video für Marketer, das sich auf schnelle, ansprechende Inhaltserstellung mit maximaler Wirkung konzentriert. Dieses Video sollte schnelle Schnitte, trendige Hintergrundmusik, wirkungsvolle Textanimationen und eine prägnante AI-Sprachsynthese enthalten, alles effizient erstellt mit den vielfältigen 'Vorlagen & Szenen' von HeyGen und unterstreicht die "Anpassungsoptionen", um zu jeder Marke zu passen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Stories Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ideen schnell in fesselnde Story-Videos mit unserem intuitiven AI-Video-Maker, perfekt, um Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Story
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen & Szenen" auswählen, um Ihr Story-Video mit einem fertigen Design zu starten.
2
Step 2
Passen Sie visuelle und akustische Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Elemente aus unserer umfangreichen "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" hinzufügen, benutzerdefinierte Animationen integrieren und dynamische Sprachsynthesen generieren.
3
Step 3
Verfeinern und Polieren
Feinabstimmung Ihres Story-Videos mit Präzision. Nutzen Sie den intuitiven "Video-Editor", um Timing, Übergänge und Elemente für ein nahtloses Seherlebnis anzupassen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald es perfektioniert ist, generieren Sie Ihr Video und "laden Sie Videos" im optimalen MP4-Format herunter, um es dann einfach über Ihre Social-Media-Plattformen zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgs-Videogeschichten

Produzieren Sie überzeugende Kundenreferenzen und Fallstudien mit AI-Video, um Vertrauen aufzubauen und Wert zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte verbessern?

HeyGen unterstützt Ihre kreativen Bestrebungen, indem es als intuitiver AI-Video-Maker dient, der es Ihnen ermöglicht, fesselnde Geschichten mit AI-Avataren und einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen zum Leben zu erwecken. Diese Plattform vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender animierter Videoinhalte.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Umwandlung von Skripten in ansprechende Videoinhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Technologie, um Ihre geschriebenen Skripte automatisch in ausgefeilte Videos zu verwandeln, komplett mit hochwertiger Sprachsynthese und synchronisierten Untertiteln. Dieser effiziente Prozess macht HeyGen zu einem unverzichtbaren Video-Maker für eine reibungslose Inhaltserstellung.

Kann ich das visuelle Erscheinungsbild und das Branding meiner mit HeyGen erstellten Videos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich robuster Branding-Kontrollen zur Integration Ihrer Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Identität übereinstimmen. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor ermöglicht eine einfache Personalisierung von Vorlagen und Szenen, sodass Sie der ultimative Video-Editor sind.

Wie unterstützt HeyGen die Erstellung und Verbreitung von Videos für verschiedene Plattformen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen und dem weit verbreiteten MP4-Format zu erstellen und herunterzuladen, was sie hochgradig geeignet für die Integration in soziale Medien und diverse Plattformen macht. Diese Vielseitigkeit stellt sicher, dass Ihre Video-Maker-Bemühungen Ihr beabsichtigtes Publikum effektiv über verschiedene Kanäle erreichen.

