Erstellen Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video, das zeigt, wie mühelos Content-Ersteller HeyGen als Online-Snapchat-Video-Editor nutzen können. Der visuelle Stil sollte klar und prägnant sein, mit einer freundlichen, informativen Stimme und fröhlicher Hintergrundmusik. Heben Sie die leistungsstarke Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen hervor, um zu demonstrieren, wie einfach automatische Untertitel hinzugefügt und angepasst werden können, um sie sofort zu teilen und die Zugänglichkeit in sozialen Medien zu verbessern.

