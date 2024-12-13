Slideshow-Video-Maker: Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos

Kombinieren Sie schnell Fotos und Videos zu einer professionellen Slideshow, bereichert durch mitreißende Musik und die intuitiven Vorlagen & Szenen von HeyGen.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie man schnell eine professionelle Präsentation mit einem "Slideshow-Video-Maker" erstellt. Der visuelle Stil sollte klar und direkt sein und deutliche Bildschirmaufnahmen der Benutzeroberfläche enthalten, ergänzt durch Texteinblendungen auf dem Bildschirm, alles zusammengehalten von einem professionellen, lebhaften Voiceover. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit hervor, indem Sie zeigen, wie "Untertitel" automatisch hinzugefügt werden können, um die Zugänglichkeit und das Engagement zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 90-sekündiges Produktpräsentationsvideo für Technikbegeisterte, das die fortschrittlichen Funktionen eines "AI-Slideshow-Makers" veranschaulicht. Verwenden Sie einen modernen und schnellen visuellen Stil, der schnell zwischen verschiedenen vorgefertigten "Vorlagen & Szenen" wechselt und AI-gesteuerte Anpassungsoptionen demonstriert. Der Ton sollte ein energiegeladenes und mitreißendes Voiceover sein, untermalt von zeitgenössischer Hintergrundmusik, die betont, wie die AI-Intelligenz komplexe Designaufgaben vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges inspirierendes Erzählvideo für Pädagogen und Veranstaltungsorganisatoren, das zeigt, wie ein "Online-Slideshow-Maker" mühelos "Fotos und Videos kombinieren" kann, um eine fesselnde visuelle Geschichte zu erstellen. Der visuelle Stil sollte warm und eindrucksvoll sein, persönliche Medien nahtlos mit vielfältigen Inhalten aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" verbinden. Begleiten Sie dies mit einem ruhigen, beruhigenden Voiceover und emotionaler Hintergrundmusik, um ein Gefühl von Erfolg und Leichtigkeit zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für Freiberufler und interne Kommunikationsteams, das die Effizienz und das polierte Ergebnis eines "benutzerfreundlichen" "Foto-Video-Slideshow-Makers" hervorhebt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, sich auf schnelle Bearbeitungsabläufe konzentrieren und hochwertige Endergebnisse präsentieren. Nutzen Sie die integrierte "Voiceover-Generierung", um eine klare und selbstbewusste Erzählung zu erstellen, die die Geschwindigkeit und professionellen Ergebnisse der Plattform unterstreicht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Slideshow-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bilder und Clips mühelos in fesselnde Video-Slideshows mit unserem intuitiven Online-Editor, perfekt zum Teilen Ihrer Geschichten und Erinnerungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf, indem Sie Ihre Fotos und Videos aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hinzufügen, um Ihre Erzählung zu gestalten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Visuals an
Verbessern Sie Ihre Slideshow, indem Sie Übergänge zwischen den Szenen hinzufügen und Elemente mit dem Drag-and-Drop-Editor für ein poliertes Aussehen anordnen.
3
Step 3
Mit Audio verbessern
Integrieren Sie Hintergrundmusik aus unserer Bibliothek oder laden Sie Ihre eigene hoch, nahtlos integriert mit der Voiceover-Generierung, um die perfekte Stimmung für Ihr Video zu setzen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation und nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte, um Ihr hochwertiges MP4-Video herunterzuladen, bereit zum Teilen mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungs- und Lerninhalte

Entwickeln Sie visuell reichhaltige Schulungsmodule und Bildungskurse mit AI-gestützten Slideshow-Videos, um das Engagement und die Behaltensquote der Lernenden zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines AI-Slideshow-Videos?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Slideshow-Maker, der es Nutzern ermöglicht, Fotos und Videos mühelos mit dem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor zu kombinieren. Sie können Ihre Medien einfach mit AI-gestützten Funktionen integrieren, um ein poliertes Endprodukt zu erhalten.

Welche Videoformate unterstützt HeyGen für den Export meiner Slideshows?

Als fortschrittlicher Online-Slideshow-Video-Maker ermöglicht HeyGen den Export Ihrer Kreationen im hochwertigen MP4-Format, um die Kompatibilität über verschiedene Plattformen hinweg sicherzustellen. Sie können auch das Seitenverhältnis an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Kann HeyGen meine Foto-Video-Slideshows mit AI-Stimmen und Branding verbessern?

Ja, HeyGen hebt Ihre Foto-Video-Slideshows erheblich an, indem es AI-gestützte Voiceover-Generierung und robuste Branding-Kontrollen bietet. Sie können professionelle Voiceovers hinzufügen und Ihr Logo sowie Ihre Markenfarben direkt in Ihre Präsentationen integrieren.

Bietet HeyGen Vorlagen und Stock-Medien, um schnell eine Slideshow zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet eine große Auswahl an professionellen Vorlagen und eine umfassende Medienbibliothek, einschließlich Stock-Videos und -Fotos, um Ihren Slideshow-Maker-Prozess zu beschleunigen. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Inhaltserstellung.

