Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie HeyGen die Videoproduktion vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein und dynamische Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Oberfläche zeigen, während der Ton ein lebhaftes, professionelles Voiceover haben sollte. Heben Sie die Einfachheit des Einstiegs mit verschiedenen Vorlagen & Szenen hervor, um den Prozess für Benutzer, die mit einem "Video-Editor" nicht vertraut sind, weniger einschüchternd zu gestalten.

