Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie HeyGen die Videoproduktion vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein und dynamische Bildschirmaufnahmen der HeyGen-Oberfläche zeigen, während der Ton ein lebhaftes, professionelles Voiceover haben sollte. Heben Sie die Einfachheit des Einstiegs mit verschiedenen Vorlagen & Szenen hervor, um den Prozess für Benutzer, die mit einem "Video-Editor" nicht vertraut sind, weniger einschüchternd zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für technikaffine Content-Ersteller und Marketer sollte ein 90-sekündiges Werbevideo die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von HeyGen hervorheben. Dieses Video benötigt eine elegante, hochmoderne visuelle Ästhetik mit futuristischen Übergängen und einem informativen, selbstbewussten Voiceover, ergänzt durch subtile Hintergrundmusik im Tech-Stil. Der Fokus sollte auf der innovativen Nutzung von KI-Avataren liegen, um einzigartige und ansprechende "virale Shorts" zu erzeugen, und HeyGens Rolle als führender "KI-Video-Editor" unterstreichen.
Beispiel-Prompt 2
Veranschaulichen Sie, wie Pädagogen und Unternehmensschulungsleiter effizient ansprechende Lernmaterialien mit HeyGen in einem 1-minütigen Erklärvideo erstellen können. Der visuelle Stil muss klar, lehrreich und professionell sein, mit Texteinblendungen und animierten Grafiken, gepaart mit einem beruhigenden, autoritativen Voiceover. Betonen Sie die Bequemlichkeit des automatischen Hinzufügens von Untertiteln für Barrierefreiheit und wie HeyGens "benutzerfreundliche Oberfläche" die Inhaltserstellung verbessert, insbesondere für diejenigen, die nach fortschrittlichen "KI-Untertiteln" suchen.
Beispiel-Prompt 3
Ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video wird für Social-Media-Manager und angehende Influencer benötigt, das sich darauf konzentriert, die Reichweite von Inhalten über Plattformen hinweg mit HeyGen zu maximieren. Dieses Video sollte einen hellen, energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und Beispielen zeigen, die verschiedene Social-Media-Feeds präsentieren, begleitet von trendiger, lebhafter Musik und prägnanten Voiceovers. Heben Sie den Nutzen der Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis hervor, um "Ihre Inhalte" nahtlos für verschiedene "Social-Media"-Plattformen neu zu nutzen und überall eine optimale Präsentation zu gewährleisten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Kurzvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende, virale Kurzvideos für soziale Medien und verwandeln Sie Ihre Inhalte mit KI-gestütztem Editing und anpassbaren Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie Ihre vorhandenen Videoinhalte hochladen oder ein Skript generieren, um die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen für einen frischen Start zu nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen & Szenen, um Ihrem Kurzvideo sofort ein dynamisches und ansprechendes Aussehen zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel hinzu
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Engagement, indem Sie automatisch Untertitel zu Ihren Videoclips hinzufügen, ideal für Zuschauer, die ohne Ton schauen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Short
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis, um sicherzustellen, dass es auf YouTube Shorts, Reels oder TikTok perfekt aussieht.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie inspirierende Motivationsinhalte

Erzeugen Sie mühelos kraftvolle, kurze Motivationsvideos, die tief mit Ihrem Publikum resonieren und Verbindung und positive Wirkung fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Video-Editing-Prozess für Content-Ersteller?

HeyGen nutzt fortschrittliches KI-Video-Editing, um eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem Drag-and-Drop-Editor bereitzustellen. Content-Ersteller können mit KI-Avataren und einer Vielzahl von Vorlagen einfach Videos aus Text erstellen und so ihren Content-Erstellungsprozess für ansprechende Kurzvideos optimieren.

Kann HeyGen mir helfen, Langform-Inhalte in virale Shorts für soziale Medien umzuwandeln?

Absolut! Die leistungsstarken Kurzvideo-Ersteller-Funktionen von HeyGen, einschließlich KI-Reframe und KI-Untertiteln, sind darauf ausgelegt, Ihre langen Videos in ansprechende virale Shorts zu verwandeln, die für Plattformen wie YouTube Shorts, TikTok-Videos und Instagram Reels optimiert sind. Die Optionen zur Größenanpassung und zum Export im Seitenverhältnis stellen sicher, dass Ihre neu genutzten Inhalte ein breiteres Publikum erreichen.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für detaillierte Videopersonalisierung und hochwertige Ausgabe?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen für umfassende Videopersonalisierung, einschließlich fortschrittlicher Untertitel-/Untertitelanimation und hochwertiger Voiceover-Generierung. Sie können Videos in 1080p-Auflösung als MP4-Videodateien exportieren, komplett mit Branding-Kontrollen, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild über alle Ihre Inhalte hinweg zu gewährleisten.

Wie schnell kann ich mit den KI-Fähigkeiten von HeyGen ansprechende Kurzvideos erstellen?

Der KI-Video-Editor und der Kurzvideo-Ersteller von HeyGen sind auf Geschwindigkeit und Effizienz ausgelegt. Mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und der Möglichkeit, Videos aus Skripten mit KI zu generieren, können Sie schnell ansprechende Videoclips und virale Shorts erstellen, die das Engagement des Publikums auf sozialen Medienplattformen erfassen.

