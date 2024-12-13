Shopify Video Maker: Steigern Sie den Umsatz mit fesselnden Produktvideos

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Produktvideos und Videoanzeigen. Nutzen Sie unsere anpassbaren Vorlagen, um die Konversionsraten auf all Ihren Social-Media-Plattformen zu erhöhen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das eine neue Produktlinie für Kleinunternehmer auf Shopify präsentiert. Streben Sie einen hellen und energetischen visuellen Stil mit moderner, mitreißender Hintergrundmusik an. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um mühelos fesselnde "Produktvideos" zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine prägnante 15-sekündige "Social Media"-Anzeige, die auf E-Commerce-Marketer abzielt, die Gen Z ansprechen möchten. Verwenden Sie schnelle visuelle Dynamiken, schnelle Schnitte, trendige Soundeffekte und eine fesselnde AI-Sprachüberlagerung. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Sprachüberlagerungserstellung", um Ihre "Videoanzeigen" auf Plattformen wie TikTok und Instagram Reels hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein authentisches 45-sekündiges Testimonial-Video, das für potenzielle Kunden gedacht ist, die nach Produktzuverlässigkeit suchen. Verwenden Sie eine warme, benutzergenerierte Content-Ästhetik mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, und eine sanfte, inspirierende Musikuntermalung. Stellen Sie die Zugänglichkeit und Wirkung sicher, indem Sie HeyGens "Untertitel"-Funktion nutzen, um klar zu kommunizieren, wie das Produkt "Verkäufe steigert".
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein professionelles 60-sekündiges "How-to-Video" für Shopify-Shop-Besitzer, das eine spezifische Produktfunktion oder einen Vorteil demonstriert. Verwenden Sie einen klaren, prägnanten visuellen Stil mit animierten Elementen, Bildschirmaufnahmen und einem freundlichen "AI-Avatar", um den Zuschauer zu führen. Dieses Video, erstellt mit einem "AI Shopify Video Generator", sollte komplexe Konzepte einfach erklären.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Shopify Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Produktvideos für Ihren Shopify-Shop mit einem benutzerfreundlichen Video Maker. Steigern Sie das Engagement und den Umsatz mit professionellen Inhalten.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen oder erstellen Sie sofort ein Video aus Ihrem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion.
2
Step 2
Laden Sie Ihre Produktmedien hoch
Integrieren Sie mühelos Ihre Produktbilder und Videoclips. Nutzen Sie den Drag-and-Drop-Editor, um fesselnde Produktvideos zu erstellen, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind.
3
Step 3
Fügen Sie fesselnde Audio- und Textelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln für bessere Zugänglichkeit und erzeugen Sie natürlich klingende Sprachüberlagerungen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Hintergrundmusikoptionen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen. Laden Sie Ihre finalen Videoanzeigen herunter und teilen Sie sie direkt in sozialen Medien, um die Konversionen zu erhöhen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenbewertungen hervor

.

Bauen Sie Vertrauen auf und steigern Sie den Umsatz, indem Sie überzeugende AI-Videos erstellen, die positive Kundenbewertungen und Rezensionen präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde Produktvideos für Shopify zu erstellen?

HeyGen ist ein "AI Shopify Video Generator", der die Erstellung hochwertiger "Produktvideos" vereinfacht. Sie können Produktinformationen mühelos in überzeugende visuelle Inhalte verwandeln, die Engagement fördern und den Umsatz Ihres Shops steigern. HeyGen optimiert den gesamten "Video Maker"-Prozess, vom Skript bis zum finalen Schnitt.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-Funktionen", um die Videoproduktion zu optimieren. Dazu gehört die Erstellung realistischer "AI-Avatare" aus Text, die Erzeugung natürlicher "Sprachüberlagerungen" und das automatische Hinzufügen von "automatischen Untertiteln". Diese Tools machen die Videoproduktion einfach und effizient.

Kann ich Vorlagen verwenden, um schnell Social-Media-Videos mit HeyGen zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller "Vorlagen" und Szenen, die für verschiedene Zwecke entwickelt wurden, einschließlich "Social Media" und "Videoanzeigen". Der "Drag-and-Drop-Editor" macht es "benutzerfreundlich", um Videos schnell anzupassen und Engagement und Konversionsraten zu steigern.

Wie unterstützt HeyGen das markengerechte Design und die Anpassung meiner Videos?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre "Produktvideos" Ihre Markenidentität mit robusten "Branding-Kontrollen" beibehalten. Sie können mühelos Ihr Logo hinzufügen, spezifische Markenfarben verwenden und Ihre eigenen Medien integrieren, um ein konsistentes, "markengerechtes Design" in all Ihren Videoinhalten zu erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo