Stellen Sie sich ein 30-sekündiges dynamisches Marketing-Promo-Video vor, das sich an ehrgeizige Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie sie ihre nächste Kampagne schnell starten können. Der visuelle Stil sollte hell, modern und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik. Heben Sie hervor, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen es den Nutzern ermöglichen, mühelos professionelle 'Promotionsvideos' zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern.

Video Generieren