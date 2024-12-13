Runway Video Maker für AI-Videoerstellung

Optimieren Sie Ihre Videoproduktion mit AI. Erstellen Sie professionelle Marketingvideos sofort mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Segment des "Runway Video Makers" für Modebegeisterte und angehende Models, das die Highlights der neuen Kollektion mit dynamischen visuellen Effekten und einem mitreißenden Soundtrack präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für eine vielfältige Modellrepräsentation und die Voiceover-Generierung, um einen professionellen Touch hinzuzufügen, ideal für ansprechende Social-Media-Inhalte.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Erklärvideo für Marketing vor, das sich an Kleinunternehmer und digitale Vermarkter richtet und die schnelle Einrichtung eines neuen SaaS-Produkts demonstriert. Dieses informative "AI Video Generator"-Stück sollte einen sauberen, modernen visuellen Stil mit klarer, prägnanter Erzählung haben, effizient erstellt mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion und vorgefertigten Vorlagen & Szenen, um den Produktionsprozess zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine überzeugende 60-sekündige Bildungspräsentation "Text zu Video" für Content-Ersteller und Online-Lehrer, die ein komplexes Thema in ein leicht verdauliches Format verwandelt. Das Video sollte einen ansprechenden visuellen Stil mit abwechslungsreichem Stockmaterial und einem freundlichen, informativen Audioton aufweisen, wobei HeyGens Untertitel/Beschriftungen für Barrierefreiheit und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für reichhaltige visuelle Inhalte genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine kurze, künstlerische 20-sekündige "Bild zu Video"-Erzählung für Fotografen und Künstler, die eine Serie von hochwertigen Standbildern in eine filmische Geschichte verwandelt. Dieses Stück, ein wahres Beispiel moderner Filmkunst, sollte einen visuell reichen, künstlerischen Stil mit eindrucksvoller Hintergrundmusik und minimaler Erzählung besitzen, nahtlos optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte.
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der HeyGen Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen nahtlos in professionelle, hochwertige Videos für jede Plattform und optimieren Sie Ihren kreativen Prozess mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Videoskripts. HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte einfach einzugeben, um die Grundlage Ihres Videos zu bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Diese realistischen Präsentatoren erwecken Ihr Skript zum Leben und verleihen Ihren Videoinhalten eine menschliche Note.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Voiceover
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit natürlich klingenden Voiceovers. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine überzeugende Erzählung hinzuzufügen, die perfekt zu Ihrem Skript und der Leistung des Avatars passt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen. Mit HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte können Sie Ihr poliertes Video im idealen Format zum Teilen herunterladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwicklung von Bildungskursen

.

Erstellen Sie effizient eine große Menge an ansprechenden Videokursen, erweitern Sie Ihre Reichweite und bilden Sie ein breiteres globales Publikum aus.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Text in ansprechende Videoinhalte verwandeln?

HeyGen nutzt seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator, um Ihre Skripte nahtlos in fesselnde Videonarrative zu verwandeln. Diese leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, kombiniert mit realistischen AI-Avataren, ermöglicht es Content-Erstellern, mühelos hochwertige Videos zu produzieren.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für Marketing und soziale Medien?

HeyGen bietet einen robusten AI-Video-Maker, der für Marketing- und Social-Media-Inhalte entwickelt wurde und es Ihnen ermöglicht, mühelos hochwertige Videos zu produzieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und Seitenverhältnis-Anpassungen, um die Videoproduktion für verschiedene Plattformen zu optimieren.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von hochwertigen Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, durch seine umfassenden AI-Fähigkeiten hochwertige Videos zu erstellen, einschließlich anpassbarer AI-Avatare und professioneller Voiceover-Generierung. Content-Ersteller können ihre Filmproduktion mit integrierten Medienbibliotheken und automatischen Untertiteln weiter verbessern und ihren gesamten Produktionsprozess optimieren.

Kann HeyGen als vielseitiger AI-Video-Maker für verschiedene Projekte dienen?

Absolut, HeyGen fungiert als vielseitiger AI-Video-Maker, der es Content-Erstellern ermöglicht, eine breite Palette von Filmprojekten von der Konzeption bis zur Fertigstellung zu bewältigen. Seine umfassenden Funktionen, einschließlich Text-zu-Video und fortschrittlicher AI-Avatare, machen es zu einem idealen Werkzeug für jede Videoerstellungsanforderung.

