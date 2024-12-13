Projekt-Pitch-Video-Maker für fesselnde Präsentationen

Verwandeln Sie Ihr Skript mühelos in ein dynamisches Pitch-Video, das Ihr Publikum mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen begeistert.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Video für Softwareentwickler, das die Integrationsschritte einer neuen API demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber und schematisch sein, mit Bildschirmaufnahmen und Diagrammen, ergänzt durch eine klare und präzise Erzählung, die über HeyGens "Voiceover-Generierung"-Funktion aus einem "AI-Skript-Editor" erstellt wird. Diese "Videopräsentationssoftware" soll komplexe Einrichtungsprozesse vereinfachen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 45-sekündiges dynamisches "Projekt-Pitch-Video" für Startup-Gründer, das schnell die Aufmerksamkeit von Investoren erregt. Visualisieren Sie es mit einer modernen, ansprechenden Ästhetik, die schnelle Schnitte und animierten Text verwendet, und präsentieren Sie eine selbstbewusste "AI-Avatar", um die Kernbotschaft zu übermitteln. Der Ton sollte optimistisch und professionell sein, wobei HeyGens "AI-Avatare" für eine polierte Präsentation genutzt werden, die "Videovorlagen" verwenden könnte.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Junior-Ingenieure, das fortgeschrittene Fehlersuchetechniken für unser Produkt erklärt. Der visuelle Stil wird ein Erklärvideo mit animierten Grafiken und klaren Bildschirmtexten sein, unterstützt von einer freundlichen, lehrreichen Erzählung mit "Clean Audio" und genauen "Untertiteln" für Barrierefreiheit, eine HeyGen-Fähigkeit. Dieses "Videopräsentationstool" sollte leicht verständlich sein.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges prägnantes Sprint-Update für Stakeholder und Teamleiter, das wichtige Fortschritte und bevorstehende Meilensteine hervorhebt. Verwenden Sie einen direkten, professionellen 'Talking Head'-Stil, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte". Der Ton sollte autoritativ und klar sein, um ein wirkungsvolles Update für maximale Engagement durch "AI-gestützte Funktionen" zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So verwenden Sie unseren Projekt-Pitch-Video-Maker

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende Projekt-Pitch-Videos mit unserer AI-gestützten Plattform, die darauf ausgelegt ist, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken und Ihr Publikum zu beeindrucken.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Projektskript ein
Beginnen Sie, indem Sie das Skript Ihres Projekts in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion generiert automatisch erste Szenen und legt den Grundstein für Ihr Video-Pitch.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Durchsuchen Sie unsere umfangreiche Bibliothek von Vorlagen & Szenen, um den perfekten visuellen Stil für Ihren Pitch zu finden. Passen Sie Hintergründe an, fügen Sie Stockmedien hinzu und arrangieren Sie Elemente mit Leichtigkeit.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Erzählung hinzu
Verbessern Sie Ihren Pitch mit einer überzeugenden Stimme. Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierung, um eine natürlich klingende Erzählung zu erstellen, oder nehmen Sie Ihre eigene Stimme direkt in der Plattform auf, um eine persönliche Note hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Meisterwerk
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Projekt-Pitch-Video und stellen Sie sicher, dass jedes Detail perfekt ist. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr Video in hoher Auflösung, bereit, Ihre Stakeholder zu begeistern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren Sie Ihr Publikum mit überzeugenden Pitches

Erstellen Sie überzeugende und inspirierende Videopräsentationen, die Ihr Publikum fesseln und Engagement und Investitionen in Ihre Projektideen fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Videopräsentationen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde Videopräsentationen mit AI-gestützten Funktionen zu erstellen. Nutzen Sie einfach unsere umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Videovorlagen, geben Sie Ihr Skript für die Text-zu-Video-Generierung mit realistischen Voiceovers ein und verbessern Sie es mit lebensechten AI-Avataren und einem benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Optimierung und zum Teilen meiner Videopräsentationen?

HeyGen bietet robuste technische Funktionen wie automatische Untertitel, benutzerdefinierte Seitenverhältnisoptionen und kristallklare HD-Exporte, um sicherzustellen, dass Ihre Videopräsentationen perfekt sind. Sie können Ihr fertiges Video einfach herunterladen oder direkt teilen und einbetten, um ein breites Publikum zu erreichen.

Kann HeyGen vorhandene Inhalte in dynamische Videopräsentationen umwandeln?

Absolut, HeyGen fungiert als AI-Folien-zu-Video-Konverter und verwandelt Ihre statischen Präsentationen in fesselnde Videoinhalte. Sie können auch den integrierten Bildschirmrekorder, den eingebauten Teleprompter und die Clean Audio-Funktionen nutzen, um Ihre Botschaft und Präsentation in diesem AI-gestützten Pre-Production-Video-Tool zu verfeinern.

Unterstützt HeyGen die Teamzusammenarbeit und flexible Bearbeitung für Videoprojekte?

Ja, HeyGen erleichtert die kollaborative Videobearbeitung, sodass Teams nahtlos an Projekten zusammenarbeiten können. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Ihr Design einfach anzupassen, Takes zu bearbeiten, Elemente aus einer umfassenden Medienbibliothek zu integrieren und überzeugende Animationen und Übergänge hinzuzufügen, um eine wirklich einzigartige Videopräsentation zu erstellen.

