Produktmarketing-Videomacher: Demos schnell erstellen

Erstellen Sie sofort professionelle Produktdemo-Videos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, lebendiges Produktlaunch-Video, das sich an vielbeschäftigte Marketingfachleute richtet und eine neue Softwarefunktion mit eleganten, animierten Visuals und einer energetischen, professionellen Stimme präsentiert. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell eine überzeugende Erzählung zusammenzustellen, die zeigt, wie einfach sie Produktvorteile mit fertigen Produktvideovorlagen hervorheben können.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges detailliertes Produktdemo-Video für B2B-Kunden, das die Kernfunktionen einer innovativen SaaS-Plattform erklärt. Der visuelle Stil sollte poliert und professionell sein, mit einem AI-Avatar als Präsentator und einer klaren, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre schriftliche Erklärung mühelos zum Leben zu erwecken und zu zeigen, wie ein AI-Produktvideogenerator komplexe Erklärungen vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 15-sekündiges, auffälliges Social-Media-Video für E-Commerce-Unternehmen, das einen Blitzverkauf eines trendigen neuen Gadgets bewirbt. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und dynamisch sein, mit lebendigen Rich-Grafiken, Videos und Musikressourcen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von peppiger Musik und prominenten Untertiteln, um auch ohne Ton Aufmerksamkeit zu erregen. Dieses schnelle, ansprechende Format ist einfach für verschiedene Plattformen anzupassen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Softwarebenutzer, das eine komplexe neue Funktion Schritt für Schritt mit klaren Bildschirmaufnahmen und einer zugänglichen Sprachgenerierung erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und benutzerfreundlich sein, mit Untertiteln für Barrierefreiheit. Dieser Produktvideomacher hilft, ein detailliertes Skript in einen ansprechenden Leitfaden zu verwandeln und das Lernen für Ihr Publikum zu vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produktmarketing-Videomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Produktmarketing-Videos mit unserer intuitiven Plattform, die Ihnen hilft, Ihre Produkte zu präsentieren und Ihr Publikum zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Produktmarketing-Videoskripts. Unsere Plattform kann dann Ihren Text in ansprechende visuelle und gesprochene Inhalte verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Produktbotschaft zu präsentieren und das Engagement zu erhöhen, ohne einen physischen Präsentator zu benötigen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie Produktaufnahmen, reichhaltige Grafiken und Musik aus unserer umfangreichen Medienbibliothek hinzufügen, um ein dynamisches visuelles Erlebnis zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Vorschau Ihres vollständigen Produktmarketing-Videos. Exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, perfekt optimiert für soziale Medien und andere Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

.

Heben Sie positive Kundenerfahrungen mit AI-gestützten Videotestimonials hervor, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihr Produkt aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produktmarketing-Videos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Produktvideogenerator, der Ihren Arbeitsablauf optimiert. Er ermöglicht es Ihnen, ein Skript schnell in ansprechende Produktmarketing-Videos zu verwandeln, indem realistische AI-Avatare und dynamische Szenen genutzt werden, um Ihr Publikum zu fesseln.

Kann HeyGen überzeugende Produktdemo-Videos erstellen?

Absolut. HeyGen bietet eine Reihe von Produktvideovorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie mühelos professionelle Produktdemo-Videos erstellen können. Sie können reichhaltige Grafiken, Videos und Musikressourcen integrieren, um die besten Eigenschaften Ihres Produkts hervorzuheben.

Welche Funktionen stehen zur Anpassung von AI-Produktvideos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre AI-Produktvideos. Sie können das Branding mit Ihrem Logo und Ihren Farben steuern, aus einer umfangreichen Medienbibliothek mit Stock-Unterstützung auswählen und AI-Sprachübertragungen und Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft perfekt übermittelt wird.

Unterstützt HeyGen Sprachübertragungen und Untertitel für Produktvideos?

Ja, HeyGen macht es unglaublich einfach, Ihre Produktvideos mit hochwertigen Sprachübertragungen und präzisen Untertiteln zu verbessern. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft zugänglich und wirkungsvoll ist und Ihnen hilft, polierte und professionelle Inhalte für verschiedene Plattformen zu erstellen.

