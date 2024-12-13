Produkt-Erklärvideo-Maker: Erstellen Sie beeindruckende Erklärungen

Erstellen Sie mühelos professionelle animierte Erklärvideos mit KI-gestützter Videoproduktion, die Ihren Prozess durch intuitives Text-zu-Video aus Skript vereinfacht.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an neue Startup-Gründer richtet, die den Wert eines SaaS-Produkts schnell erfassen möchten. Der visuelle Stil sollte modern, sauber und ansprechend sein, mit fröhlicher, freundlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell wichtige visuelle Elemente zusammenzustellen und eine klare, prägnante Botschaft zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 60-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an vielbeschäftigte Marketingfachleute richtet, die die Vorteile eines neuen Software-Updates verstehen müssen. Verwenden Sie einen professionellen, leicht futuristischen visuellen Stil mit klaren, informativen Voiceovers und einem subtilen, technologieinspirierten Soundtrack. Setzen Sie HeyGens "AI-Avatare" ein, um die Kernbotschaften zu übermitteln und der Präsentation eine persönliche und innovative Note zu verleihen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept für Schüler der Oberstufe erklärt und es zugänglich und leicht verständlich macht. Die visuelle Ästhetik sollte bunt und illustrativ sein, einfache Animationen beinhalten und von einer klaren, ermutigenden Erzählung begleitet werden. Verwenden Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Bildungsinhalte mühelos in ansprechende visuelle Darstellungen umzuwandeln und die entsprechende "Voiceover-Generierung" zu erzeugen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das die einzigartigen Merkmale eines umweltfreundlichen Gadgets für umweltbewusste Verbraucher präsentiert. Das Video sollte einen erdigen, natürlichen visuellen Stil mit beruhigender instrumentaler Musik haben und die Vorteile des Produkts durch nachvollziehbare Szenarien hervorheben. Passen Sie Ihr Erklärvideo an, indem Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um relevante visuelle Elemente auszuwählen, die bei der Zielgruppe Anklang finden, und exportieren Sie es in optimalen "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für verschiedene soziale Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Produkt-Erklärvideo-Maker funktioniert

Nutzen Sie KI-gestützte Videoproduktion, um schnell fesselnde animierte Erklärvideos zu entwerfen, die Ihr Produkt effektiv präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Erstellungsfunktion, um automatisch die Grundlage Ihres Videos zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Vorlagen
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen und passen Sie Szenen mit KI-Avataren, Stock-Medien und ansprechenden Animationen an.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen, von KI generierten Voiceovers, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell gehört wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo und exportieren Sie es als MP4-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihre Website oder soziale Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, KI-gestützte Videoerfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und den realen Wert Ihres Produkts zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von animierten Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-gestützte Videoproduktion, um die Erstellung von animierten Erklärvideos zu vereinfachen. Benutzer können aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen und die Text-zu-Video-Funktionen nutzen, um ihre Skripte mühelos zum Leben zu erwecken.

Kann ich meine Erklärvideos mit einzigartigem Branding in HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, ihre Erklärvideos mit benutzerdefinierten Schriftarten, Farben und Logos anzupassen. Sie können auch eigene Medien in Videovorlagen integrieren, um eine konsistente Markenidentität zu wahren.

Welche kreativen Assets stehen in HeyGen zur Verfügung, um meine Produktvideos zu verbessern?

HeyGen bietet eine reichhaltige visuelle Bibliothek, Stock-Medien und animierte Elemente, um Ihre Produktvideos und andere kreative Projekte zu verbessern. Sie können auch natürlich klingende Voiceovers generieren und Untertitel verwenden, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.

Ist HeyGen eine zugängliche Plattform zur Erstellung beeindruckender Erklärvideos ohne umfangreiche Bearbeitungskenntnisse?

Ja, HeyGen ist als intuitive, benutzerfreundliche Erklärvideo-Software konzipiert, die KI-gestützte Videoproduktion für jedermann zugänglich macht. Die Drag-and-Drop-Tools und vorgefertigten Videovorlagen ermöglichen es Benutzern, beeindruckende Erklärvideos mit Leichtigkeit zu erstellen, unabhängig von ihren Bearbeitungserfahrungen.

