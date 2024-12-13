Ihr AI Pitch Video Maker für erfolgreiche Investitionen

Verwandeln Sie mühelos Ihr Skript in ein überzeugendes Pitch-Video mit unseren fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen und beeindrucken Sie Investoren.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Startups, die nach Finanzierung suchen, und zeigen Sie, wie ein "AI Pitch Deck Generator" ihre "fesselnden Präsentationen" transformieren kann. Der visuelle Stil sollte dynamisch und professionell sein, mit klaren Grafiken und inspirierenden Bildern, ergänzt durch eine inspirierende und selbstbewusste Stimme. Betonen Sie die Einfachheit, mit der Sie eine polierte Präsentation mit HeyGens innovativen "AI Avataren" erstellen können, die Ihre Botschaft zum Leben erwecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-Sekunden-Video speziell für Vertriebsteams, die ihre Reichweite mit "personalisierten Aufnahmen" verbessern möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant, modern und überzeugend sein, mit subtilen Animationen und einer freundlichen, klaren Stimme, um Vertrauen aufzubauen. Heben Sie hervor, wie HeyGens "Voiceover-Generierung" eine konsistente, hochwertige Erzählung ermöglicht, die potenzielle Kunden fesselt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und die Kraft von "Videovorlagen" für die schnelle Inhaltserstellung veranschaulicht. Die Ästhetik sollte hell, energiegeladen und visuell ansprechend sein, mit lebhaften Übergängen und einem peppigen Hintergrundtrack. Zeigen Sie, wie einfach Nutzer HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" nutzen können, um "dynamische Folien" zu erstellen, die sofort Aufmerksamkeit erregen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 90-Sekunden-Erklärvideo, das auf Projektmanager und Teamleiter zugeschnitten ist und zeigt, wie "kollaboratives Video-Storytelling" die Kommunikation vereinfachen kann. Der visuelle und akustische Stil sollte klar, professionell und leicht verständlich sein, mit prägnanten Textanimationen und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Veranschaulichen Sie die Einfachheit, komplexe Ideen in fesselnde Inhalte zu verwandeln, indem Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzen, um mühelos "AI-generierte Visuals" zu erstellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Pitch Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in überzeugende Pitch-Videos mit AI, von Skript zu beeindruckenden visuellen Präsentationen, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Pitch-Inhalt
Beginnen Sie mit der Strukturierung Ihrer Botschaft: Verwenden Sie Ihr Skript, um Videoszenen zu generieren, oder wählen Sie eine vorgefertigte Videovorlage, um Ihre Erstellung zu beschleunigen. Dies initiiert Ihren überzeugenden Pitch.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische AI-Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihren Pitch mit einem AI Avatar, um Ihre Ideen zu präsentieren und eine professionelle und fesselnde Darbietung für Ihr Publikum zu gewährleisten.
3
Step 3
Passen Sie die visuellen Elemente Ihrer Marke an
Personalisieren Sie Ihr Pitch-Video, indem Sie Ihre individuellen Branding-Kits anwenden, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu wahren und Ihre Markenidentität zu stärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Finalisieren Sie Ihr Pitch-Video mit Optionen für verschiedene Seitenverhältnisse und exportieren Sie es in HD-Qualität, um Stakeholder mit einer polierten Präsentation zu beeindrucken.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie fesselnde Kurzform-Pitch-Videos

.

Erstellen Sie schnell fesselnde Kurzvideos und Clips für soziale Medien, um neue Ideen oder Produkte effektiv zu präsentieren und ein breiteres Publikum zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mein Pitch-Video oder meine Präsentation verbessern?

HeyGen verwandelt statische Pitch-Decks in dynamische, fesselnde Videopräsentationen mit AI Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Sie können wirkungsvolle Video-Pitches erstellen, die bei Ihrem Publikum wirklich herausstechen.

Kann ich das Aussehen und die Wirkung meiner Video-Pitches mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich individueller Branding-Kits und dynamischer Inhalte, um sicherzustellen, dass Ihre Videopräsentation perfekt zu Ihrer Marke passt. Nutzen Sie unsere Videovorlagen und AI-generierten Visuals, um einen einzigartigen und professionellen Look zu kreieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Erstellung eines überzeugenden Video-Pitches?

HeyGen vereinfacht die Pitch-Erstellung mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und Skript-Generierungstools. Sie können mühelos professionelle Voiceovers hinzufügen und Videovorlagen nutzen, um schnell überzeugende Videopräsentationen zu erstellen.

Wie verbessern AI Avatare und Voiceovers mein Pitch-Video?

HeyGens realistische AI Avatare und hochwertige Voiceovers verleihen Ihrer Videopräsentation eine persönliche Note, ohne dass eine Kamera benötigt wird. Diese Technologie hilft, Ihre Botschaft klar zu vermitteln und schafft ein fesselnderes Erlebnis für Ihr Publikum.

