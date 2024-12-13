Foto-Video-Maker: Erstellen Sie sofort professionelle Videos

Erstellen Sie in wenigen Minuten überzeugende Fotoslideshows und Videos. Greifen Sie auf eine Vielzahl professioneller Vorlagen & Szenen zu, um loszulegen und Ihre Geschichte zu präsentieren.

Erstellen Sie eine herzerwärmende 30-sekündige Fotoslideshow mit den vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen, perfekt für Familien, die wertvolle Erinnerungen mit einem warmen, nostalgischen visuellen und emotionalen Audiostil verewigen möchten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 15-sekündiges Video für Social-Media-Posts, das sich an kleine Unternehmen oder Influencer richtet, indem Sie dynamische Visuals und mitreißende Musik aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen verwenden, um sofort Aufmerksamkeit zu erregen.
Beispiel-Prompt 2
Inspirieren Sie angehende Content-Ersteller, ein fesselndes 60-sekündiges Vlog zu produzieren, das einen modernen, klaren visuellen Stil und eine deutliche Erzählung bietet, verstärkt durch die automatischen Untertitel von HeyGen für eine breitere Zugänglichkeit und Wirkung.
Beispiel-Prompt 3
Konzipieren Sie für vielbeschäftigte Fachleute und Vermarkter ein elegantes, professionelles 45-sekündiges Fotovideo, das ein Produkt oder eine Dienstleistung demonstriert, indem Sie die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um wichtige Botschaften mit einer polierten Präsentation und einer autoritativen Sprachgenerierung zu übermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Foto-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre geschätzten Fotos in fesselnde Videogeschichten mit unserem intuitiven Foto-Video-Maker. Kombinieren Sie mühelos Visuals, Musik und Stimme, um wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Medien hoch
Bringen Sie Ihre Fotos und Videoclips in den Editor. Nutzen Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um auf eine umfangreiche Sammlung von Assets zuzugreifen, oder laden Sie einfach Ihre eigenen Inhalte hoch.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen & Szenen, um Ihrem Projekt sofort ein poliertes Aussehen zu verleihen. Ordnen Sie Ihre Fotos und Videos mühelos in Ihrem gewählten Design an.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Musik hinzu
Erhöhen Sie die Wirkung Ihrer Geschichte mit benutzerdefinierten Sprachaufnahmen durch Sprachgenerierung oder wählen Sie Hintergrundmusik aus unserer umfangreichen Audiobibliothek. Synchronisieren Sie das Timing perfekt mit Ihren Visuals.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Fotovideo perfekt ist, exportieren Sie es in der gewünschten Auflösung und im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Veröffentlichung in sozialen Medien oder auf anderen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Erstellen Sie überzeugende, fotobasierte Videotestimonials, die die Kundenzufriedenheit hervorheben und Vertrauen mit dynamischen, AI-generierten Inhalten aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Projekte?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videoeditor, der es Nutzern ermöglicht, Ideen mühelos in fesselnde Videos zu verwandeln. Es bietet eine breite Palette an Vorlagen und AI-gestützten Tools, die es einfach machen, hochwertige Inhalte für Social-Media-Posts oder Vlogs zu erstellen.

Kann HeyGen Videos aus Texten oder Skripten generieren?

Ja, HeyGen verfügt über leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, mit denen Sie schnell professionelle Videos aus Ihren Skripten erstellen können. Sie können Ihre Inhalte mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Sprachaufnahmen verbessern und so das gesamte Videoerstellungserlebnis optimieren.

Welche Branding-Optionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch verschiedene Filter und Übergänge nutzen, um eine konsistente Ästhetik über alle Ihre Inhalte hinweg zu bewahren, mit Unterstützung für verschiedene Seitenverhältnisse und 4K-Exportoptionen.

Unterstützt HeyGen Medien-Uploads und Stock-Assets?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Unterstützung für Medienbibliotheken, sodass Sie Ihre eigenen Assets hochladen und auf eine reichhaltige Stock-Mediensammlung zugreifen können. Dies macht HeyGen zu einem hervorragenden Foto-Video-Maker für die Erstellung dynamischer Videos und Slideshows mit Musik und Effekten, sei es für den persönlichen oder professionellen Gebrauch.

