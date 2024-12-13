HeyGen bietet robuste Exportoptionen, die es Ihnen ermöglichen, das "Video in hoher Qualität herunterzuladen", einschließlich "1080p HD-Video". Sie können auch das "Seitenverhältnis" für verschiedene Plattformen anpassen, was es einfach macht, "Videos zu teilen" als "Social-Media-Inhalte" oder für "Präsentations-, Speicher- und Teilzwecke".