Foto-Collage-Video-Maker: Erstellen Sie atemberaubende visuelle Geschichten

Erstellen Sie in wenigen Minuten atemberaubende Video-Collagen. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um Ihre Fotos und Videos nahtlos zu kombinieren.

Erstellen Sie ein herzerwärmendes 45-Sekunden-Video, das wertvolle Familienerinnerungen zusammenstellt und Ihre Lieblingsfotos in ein lebendiges Foto-Collage-Video-Erlebnis verwandelt. Dieses Video, perfekt für Familien und nostalgische Personen, sollte einen warmen, weichen visuellen Stil mit einem sanften, erhebenden instrumentalen Soundtrack aufweisen, der leicht durch die Auswahl aus HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen verstärkt werden kann, um die perfekte Stimmung zu setzen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine elegante 60-Sekunden-Produktpräsentation mit einem Video-Collage-Maker, die sich an Kleinunternehmer und Handwerker richtet, um ihre neuesten Kreationen hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, begleitet von energetischer, mitreißender Hintergrundmusik, während HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion genutzt wird, um jedes Produkt nahtlos mit professioneller Erzählung vorzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein aufregendes 30-Sekunden-Rückblick-Video für Eventplaner oder Einzelpersonen, die besondere Momente teilen, indem Sie meisterhaft mehrere Videos und Bilder in eine dynamische Foto-Video-Collage einer kürzlichen Feier mischen. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und feierlich sein, untermalt von einer Mischung aus mitreißender und emotionaler Musik, wobei HeyGens Voiceover-Generierung eine persönliche Note durch einen begeisterten Gastgeber hinzufügt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen informativen 50-Sekunden-Visuellen Leitfaden mit einer Video-Collage, der sich an Pädagogen oder DIY-Enthusiasten richtet, um einen Schritt-für-Schritt-Prozess zu erklären. Das Video sollte einen klaren, prägnanten visuellen Stil mit ruhiger, fokussierter Hintergrundmusik haben und die Zugänglichkeit für alle Zuschauer sicherstellen, indem HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für On-Screen-Text verwendet wird, während Sie Fotos und Videos hochladen, um wichtige Punkte zu veranschaulichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Foto-Collage-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie atemberaubende visuelle Erzählungen, indem Sie Ihre wertvollen Fotos und Videos mühelos in dynamische Collagen verwandeln, die bereit sind, auf jeder Plattform geteilt zu werden.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Medien hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Fotos und Videos direkt von Ihrem Gerät in den Online-Video-Collage-Maker hochladen.
2
Step 2
Arrangieren Sie Ihr Collage-Layout
Nutzen Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um Ihre hochgeladenen Fotos und Videos in einem Layout Ihrer Wahl anzuordnen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Foto-Video-Collage, indem Sie Hintergrundmusik, benutzerdefinierten Text und animierte Sticker einfügen, um Ihre Geschichte zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, exportieren Sie Ihre hochwertige Video-Collage und teilen Sie sie mühelos über Ihre Social-Media-Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Werbeinhalte

.

Verwandeln Sie einfache Foto- und Video-Collagen in leistungsstarke Anzeigen und Werbevideos, indem Sie KI nutzen, um professionelle Sprecher und dynamische visuelle Effekte hinzuzufügen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, eine überzeugende Foto-Video-Collage zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos mehrere Videos und Bilder in eine überzeugende Foto-Video-Collage zu integrieren. Sie können mit unseren professionell gestalteten Vorlagen beginnen und einfach Ihre eigenen Fotos und Videos hochladen, um Ihre einzigartige Geschichte zu erzählen.

Welche Anpassungsoptionen stehen mir für meine Video-Collage mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Video-Collage, sodass Sie Musik, Text und Sticker hinzufügen können, um Ihre Kreation zu personalisieren. Sie können auch Ränder und Seitenverhältnisse für eine optimale Social-Media-Freigabe anpassen.

Ist HeyGen ein benutzerfreundlicher Online-Video-Collage-Maker?

Ja, HeyGen ist als intuitiver Online-Video-Collage-Maker konzipiert. Unser benutzerfreundlicher Drag-and-Drop-Editor stellt sicher, dass jeder atemberaubende Video-Collagen erstellen kann, ohne vorherige Video-Bearbeitungserfahrung.

Kann ich HeyGen für visuelles Storytelling mit mehreren Videos und Fotos verwenden?

Absolut, HeyGen ist perfekt für visuelles Storytelling geeignet, da es Ihnen ermöglicht, Videoclips und Fotos nahtlos zu kombinieren. Verbinden Sie Ihre Lieblingsmomente, um eine zusammenhängende Erzählung zu erstellen und Ihre Geschichte effektiv über Plattformen hinweg zu teilen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo