Ja, HeyGen ist für die End-to-End-Videoerstellung konzipiert und daher hoch effizient bei der Erstellung detaillierter Videolektionen zu Themen wie ethisches Hacking und Schwachstellenausnutzung. Durch die Verwendung von AI-Avataren und der Skript-zu-Video-Funktionalität können Sie komplexe Konzepte wie Buffer Overflows oder Social Engineering schnell in ansprechenden, animierten Videos vermitteln.