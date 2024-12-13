Kostenloser Online-Videoersteller: Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos. Unser AI-Video-Generator nutzt leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Ideen für jede soziale Plattform zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Online-Präsenz steigern möchten, mit einem dynamischen und professionellen visuellen und akustischen Stil. Zeigen Sie, wie einfach es ist, HeyGens "Vorlagen & Szenen" zu nutzen, um schnell eine ansprechende Anzeige zu gestalten, in der ein freundlicher "AI-Avatar" ein neues Produkt oder eine Dienstleistung erklärt. Dies demonstriert, wie ein "kostenloser Online-Videoersteller" komplexe Marketingaufgaben vereinfachen kann, indem er sogar eine mühelose "Sprachgenerierung" ermöglicht, die perfekt zum Skript des Avatars passt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Social-Media-Werbevideo, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Manager richtet, mit einer schnellen, visuell reichen Ästhetik, ergänzt durch trendige Hintergrundmusik. Das Video sollte hervorheben, wie ein "AI-Video-Generator" schnell ein Konzept in teilbaren Inhalt verwandeln kann, indem er HeyGens umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für beeindruckende visuelle Effekte nutzt. Fügen Sie automatisch generierte "Untertitel" hinzu, um eine breite Zugänglichkeit auf verschiedenen "sozialen Plattformen" zu gewährleisten, was die Inhaltserstellung effizient und wirkungsvoll macht.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 60-sekündiges Anleitungsvideo für angehende YouTuber oder Pädagogen, die komplexe Themen vereinfachen möchten, mit einem klaren, informativen visuellen Stil und einer klaren, freundlichen Erzählung. Dieses Video sollte veranschaulichen, wie man ein Skript in eine ausgefeilte Erklärung verwandelt, indem man HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion nutzt, um sicherzustellen, dass jeder Punkt präzise artikuliert wird. Betonen Sie den Vorteil der "Sprachgenerierung" für konsistente Audioqualität und fügen Sie prominente "Untertitel" hinzu, um das Lernen zu verbessern, was es zu einem perfekten Beispiel für effektive Videobearbeitung macht.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein fröhliches 30-sekündiges persönliches Ankündigungsvideo vor, ideal für Personen, die aufregende Neuigkeiten oder Veranstaltungseinladungen in sozialen Medien teilen, mit einer fröhlichen und modernen visuellen Ästhetik, gepaart mit populärer, aufmunternder Musik. Das Ziel ist es, zu demonstrieren, wie einfach es ist, benutzerdefinierte Inhalte mit einem "Online-Videoersteller" zu erstellen, indem man einen ansprechenden "AI-Avatar" auswählt, um die Nachricht zu übermitteln. Heben Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" hervor, um sicherzustellen, dass die Ankündigung auf jeder "sozialen Plattform" perfekt aussieht, sodass Benutzer ihre Neuigkeiten mühelos mit Freunden und Familie teilen können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein kostenloser Online-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Videos ohne komplexe Software. Entdecken Sie eine mühelose Möglichkeit, beeindruckende Inhalte für jeden Zweck zu produzieren, völlig kostenlos und online.

1
Step 1
Wählen Sie einen Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihr Videoprojekt, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und Szenen auswählen. Dies bietet eine kreative Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, schnell den Ton und die Struktur für Ihre Inhalte festzulegen.
2
Step 2
Generieren mit AI
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie AI-Avatare und fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen nutzen. Geben Sie einfach Ihren Text ein und sehen Sie zu, wie künstliche Intelligenz ihn in fesselnde visuelle Erzählungen mit lebensechten Präsentatoren verwandelt.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Produktion
Passen Sie jedes Detail an, um Ihre Botschaft zu perfektionieren. Nutzen Sie robuste Videobearbeitungstools, einschließlich Markensteuerungen für Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihr Video nahtlos mit Ihrer Identität und Ihren Zielen übereinstimmt.
4
Step 4
Veröffentlichen Sie Ihr Online-Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und bereiten Sie sie für die Verbreitung vor. Exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Formaten, passen Sie die Seitenverhältnis-Anpassung an verschiedene Plattformen an und teilen Sie Ihre hochwertigen Inhalte mit der Welt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulung und Bildung

.

Verbessern Sie das Engagement und die Wissensspeicherung in der Schulung mit AI-gestützten Videos, um das Lernen effektiver zu gestalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Projekte?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Text mühelos in ansprechende Videos verwandelt. Mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und AI-Avatare fungiert HeyGen als Ihr persönlicher Online-Videoersteller, mit dem Sie schnell hochwertige kreative Inhalte produzieren können.

Kann HeyGen bei der Markenbildung und professionellen Videobearbeitung helfen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Markensteuerungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen, zusammen mit leistungsstarken Videobearbeitungsfunktionen. Sie können problemlos Ihr Logo, benutzerdefinierte Farben hinzufügen und Untertitel generieren, um polierte Inhalte für verschiedene soziale Plattformen zu erstellen.

Welche AI-Tools bietet HeyGen zur Optimierung der Inhaltsproduktion?

HeyGen integriert leistungsstarke AI-Tools, um Ihren Videobearbeitungs-Workflow zu revolutionieren. Sie können AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie nutzen, um fesselnde Erzählungen zu erstellen und die Zeit, die für die traditionelle Videoproduktion benötigt wird, erheblich zu verkürzen.

Unterstützt HeyGen vielfältige Medien und flexible Exportoptionen?

Ja, HeyGen unterstützt eine umfassende Medienbibliothek, einschließlich Stock-Material, um Ihre Videos zu bereichern. Sobald Ihr Online-Videoersteller-Projekt abgeschlossen ist, ermöglicht HeyGen flexible Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte in verschiedenen Formaten wie MP4, bereit für jede Plattform.

