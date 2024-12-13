Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Musiker-Spotlight-Video, um einen aufstrebenden Star neuen Musikfans vorzustellen. Betonen Sie ihren einzigartigen Sound mit lebendigen visuellen Effekten und einem kraftvollen Audiotrack. Dieses kurze Stück, das mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus einem Skript generiert wird, sollte das Wesen eines modernen Musikvideos einfangen und ein breites Publikum mit seiner energiegeladenen Präsentation ansprechen.

