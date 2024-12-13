Ja, HeyGen unterstützt 4K-Videoausgabe und stellt sicher, dass Ihre Kreationen von höchster visueller Qualität sind. Passen Sie Videos einfach an und ändern Sie das Seitenverhältnis für nahtloses Teilen auf beliebten Social-Media-Plattformen, einschließlich YouTube, und bewahren Sie dabei die optimale Qualität für jede Plattform.