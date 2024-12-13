4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihr Video

Schließen Sie Ihre Produktion ab, indem Sie unsere Funktion zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte nutzen, um Ihr Video für verschiedene Plattformen zu optimieren. Teilen Sie Ihre überzeugenden Inhalte, von Schulungsmodulen bis hin zu Social-Media-Videos, und erreichen Sie effektiv Ihr Zielpublikum.