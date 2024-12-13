Erstellen Sie ein 30-sekündiges Highlight-Video für Minecraft-Content-Creators, das auf Social-Media-Plattformen wie TikTok abzielt und schnelle, epische Spielzüge oder lustige Momente zeigt. Der visuelle Stil sollte schnell und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text, begleitet von peppiger, trendiger Musik und einer dynamischen KI-Sprachausgabe, die mit HeyGens Sprachgenerierung erstellt wurde, um die Aktion zu kommentieren. Sorgen Sie für eine optimale Darstellung für die mobile Ansicht durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte.

Video Generieren