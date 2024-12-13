Ihr Go-To Meta-Anzeigen-Videoerstellungstool für aufmerksamkeitsstarke Anzeigen

Verwandeln Sie Textskripte mit AI-Videoerstellung sofort in wirkungsvolle, individuelle Meta-Videoanzeigen.

Erstellen Sie eine dynamische 15-sekündige Videoanzeige, die sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGens 'AI-Videos' die Werbung vereinfachen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit moderner, fröhlicher Hintergrundmusik und schnellen Übergängen zwischen den Szenen. Ein AI-Avatar kann den Zuschauer durch die Auswahl verschiedener Vorlagen und Szenen führen, um sofort eine professionelle 'Meta-Anzeigen-Videoerstellung' zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 30-sekündiges Anleitungsvideo für digitale Vermarkter könnte eindrucksvoll HeyGens Fähigkeit zur Erstellung von 'individuellen Videoanzeigen' im großen Maßstab veranschaulichen. Mit einer sauberen, professionellen visuellen Ästhetik und einer autoritativen Stimme würde dieses Video erklären, wie die Text-zu-Video-Funktion von Skript- und Voiceover-Generierungsmöglichkeiten mühelos einfachen Text in wirkungsvolle 'Facebook-Anzeigen-Videoerstellung' für diverse Kampagnen verwandelt.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich eine inspirierende 20-sekündige 'Social-Media-Videos'-Eingabeaufforderung vor, die speziell für Solopreneure und Content-Ersteller entwickelt wurde, die ihre Online-Marke aufwerten möchten. Der lebendige und freundliche visuelle und akustische Stil, gepaart mit einem klaren, enthusiastischen Sprecher, würde die Einfachheit des Hinzufügens von Untertiteln und der Nutzung der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervorheben, um ansprechende Inhalte als leistungsstarken 'Videoanzeigen-Ersteller' zu produzieren, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produkt-Spotlight-Video für E-Commerce-Marken, die den Verkauf mit 'Facebook-Videoanzeigen' steigern möchten. Das Video sollte glatte, produktzentrierte Übergänge mit energetischer Hintergrundmusik enthalten und die Vorteile klar demonstrieren. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für eine optimale Plattformanzeige und fügen Sie einen ansprechenden AI-Avatar hinzu, um die wichtigsten Verkaufsargumente zu präsentieren und nahtlose 'Videoerstellung' von der Idee bis zur Anzeige zu zeigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Meta-Anzeigen-Videos erstellt

Erstellen Sie mühelos ansprechende Facebook-Anzeigenvideos mit AI, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.

1
Step 1
Erstellen aus einer Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionell gestalteten Vorlage aus unserer Bibliothek, um schnell Ihr Meta-Anzeigenvideo zu erstellen.
2
Step 2
Mit AI generieren
Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, indem Sie Ihr Skript eingeben, um Text in dynamische AI-Videos zu verwandeln.
3
Step 3
Mit Avataren personalisieren
Verbessern Sie Ihre Anzeige, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Botschaft präsentiert und Ihrem Inhalt eine einzigartige menschliche Note verleiht.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kampagne
Laden Sie Ihre hochwertigen Facebook-Videoanzeigen herunter, die bereit sind, auf allen Meta-Werbeplattformen eingesetzt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Meta-Werbekampagnen aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den kreativen Prozess zur Erstellung von Social-Media-Videoanzeigen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, die Erstellung von wirkungsvollen Social-Media-Videoanzeigen mit generativer AI zu optimieren. Nutzen Sie unsere professionell gestalteten Vorlagen, AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um fesselnde Anzeigen zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Dies unterstützt eine effiziente Videoerstellung für verschiedene Plattformen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung individueller Videoanzeigen mit einer einzigartigen Markenstory?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Unternehmenslogo, benutzerdefinierte Schriftarten und Markenkit-Farben direkt in Ihre individuellen Videoanzeigen zu integrieren. Nutzen Sie unsere Medienbibliothek und Filter, um Ihre Anzeigen weiter zu personalisieren und sicherzustellen, dass Ihre Videogeschichten authentisch Ihre Marke widerspiegeln.

Kann HeyGen dabei helfen, aufmerksamkeitsstarke Anzeigen und ansprechende Videoinhalte effizient zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, aufmerksamkeitsstarke Anzeigen mit AI-Avataren, dynamischen Animationen und überzeugender Voiceover-Generierung aus Texteingaben zu erstellen. Dies ermöglicht eine effiziente Videoerstellung, die Ihre Skripte schnell in fesselnde Anzeigenvideos verwandelt.

Wie unterstützt HeyGen die Entwicklung verschiedener Videoformate für Meta- und Facebook-Werbekampagnen?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Anzeigeninhalte für alle Plattformen optimiert sind, indem es verschiedene Seitenverhältnisse und Videoformate unterstützt. Passen Sie Ihre Videoanzeigen einfach an und exportieren Sie sie, um die spezifischen Anforderungen von Meta-Anzeigen-Videoerstellung und Facebook-Anzeigen-Videoerstellungskampagnen zu erfüllen und Ihre Reichweite zu maximieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo