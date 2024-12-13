Erstellen Sie eine dynamische 15-sekündige Videoanzeige, die sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie HeyGens 'AI-Videos' die Werbung vereinfachen. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit moderner, fröhlicher Hintergrundmusik und schnellen Übergängen zwischen den Szenen. Ein AI-Avatar kann den Zuschauer durch die Auswahl verschiedener Vorlagen und Szenen führen, um sofort eine professionelle 'Meta-Anzeigen-Videoerstellung' zu erstellen.

Video Generieren