Für Gen Z und Millennial-Content-Ersteller, die virale Inhalte generieren möchten, wäre ein lustiges 30-Sekunden-Video, das die Funktion "Meme des Monats Video Maker" hervorhebt, perfekt. Dieses Video sollte einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und fetten Textüberlagerungen haben, untermalt von trendiger, mitreißender Musik, alles in einem komödiantischen Ton. HeyGens leistungsstarke Untertitel-/Caption-Funktion stellt sicher, dass jeder Witz perfekt ankommt, selbst wenn das Video ohne Ton angesehen wird.

Video Generieren