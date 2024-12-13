Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Lokalnachrichten-Video für die Bewohner der Gemeinde, das über ein positives Ereignis in der Stadt wie die Renovierung eines Parks berichtet. Verwenden Sie einen hellen und ansprechenden visuellen Stil mit einem fröhlichen und freundlichen Audioton. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte effizient in eine professionelle Sendung zu verwandeln.

Video Generieren