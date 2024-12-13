Lokaler Nachrichten-Video-Macher: Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Geschichten

Verwandeln Sie lokale Geschichten sofort in überzeugende Videos mit HeyGens leistungsstarkem Text-zu-Video-Tool.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Lokalnachrichten-Video für die Bewohner der Gemeinde, das über ein positives Ereignis in der Stadt wie die Renovierung eines Parks berichtet. Verwenden Sie einen hellen und ansprechenden visuellen Stil mit einem fröhlichen und freundlichen Audioton. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um Ihre schriftlichen Inhalte effizient in eine professionelle Sendung zu verwandeln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dringendes 45-sekündiges Eilmeldungsvideo für allgemeine Social-Media-Nutzer, das eine plötzliche lokale Entwicklung wie eine unerwartete Straßensperrung ankündigt. Der visuelle Stil sollte sauber sein und infographic-ähnliche Elemente enthalten, ergänzt durch einen autoritativen und prägnanten Audiostil. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Nachrichten professionell und sofort zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Community-Spotlight-Video für angehende Bürgerjournalisten, das einen lokalen Helden oder eine neue Gemeinschaftsinitiative vorstellt. Verwenden Sie einen professionellen und anpassbaren visuellen Stil mit einem informativen und ausgewogenen Audioansatz. Wählen Sie aus HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, um ein konsistentes und markengerechtes Erscheinungsbild zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen prägnanten 30-sekündigen AI-Nachrichtenbericht für technikaffine Personen und lokale Regierungsbeamte, der kürzlich erfolgte politische Änderungen oder eine neue öffentliche Bekanntmachung zusammenfasst. Das Video sollte einen modernen, eleganten und datengetriebenen visuellen Stil haben, gepaart mit einem gesprächigen und klaren Audioton. Implementieren Sie HeyGens Sprachgenerierung, um eine perfekte Erzählung ohne menschlichen Sprecher zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der lokale Nachrichten-Video-Macher funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre lokalen Nachrichten in ansprechende Videos mit AI-gestützten Tools, ideal zum Teilen wirkungsvoller Updates.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr lokales Nachrichtenskript in den Text-zu-Video-Editor einfügen. Unser AI-Nachrichtengenerator beginnt mit der Verarbeitung Ihrer Inhalte und legt den Grundstein für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare und professioneller Nachrichten-Video-Vorlagen, um Ihre Geschichte darzustellen. Passen Sie das Erscheinungsbild an, um es an die Marke Ihrer lokalen Station anzupassen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachübertragungen und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr lokales Nachrichten-Video mit natürlich klingender Sprachübertragungsgenerierung oder laden Sie Ihr eigenes Audio hoch. Fügen Sie automatisch genaue Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu steigern.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihre Nachrichten-Video-Erstellung und exportieren Sie sie dann mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Teilen Sie Ihr Eilmeldungsvideo direkt in sozialen Medien oder betten Sie es auf Ihrer Website ein.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Produktion dringender Nachrichtenaktualisierungen

.

Erstellen Sie zeitnahe Nachrichtenaktualisierungen und dringende Bulletins schnell mit AI, um die sofortige Verbreitung kritischer lokaler Informationen sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als AI-Nachrichtengenerator für dynamische Inhalte dienen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Nachrichtenvideos mit fortschrittlichen AI-Tools zu erstellen. Unsere Plattform fungiert als leistungsstarker AI-Nachrichtengenerator, der realistische sprechende Avatare und ein Text-zu-Video-Tool nutzt, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem einfach zu bedienenden Nachrichten-Video-Macher?

HeyGen bietet einen intuitiven, einfach zu bedienenden Editor mit professionellen Nachrichten-Video-Vorlagen, um Ihren Produktionsprozess zu optimieren. Sie können mühelos Untertitel hinzufügen, Sprachübertragungen generieren und die Brand-Kit-Funktion nutzen, um eine konsistente visuelle Identität für Ihre Nachrichteninhalte zu wahren.

Kann HeyGen schnell Eilmeldungsvideo-Inhalte erstellen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, ein schnelles Eilmeldungsvideo-Tool zu sein, das es Ihnen ermöglicht, Skripte effizient in wirkungsvolle Videos umzuwandeln. Mit unserem Text-zu-Video-Tool können Sie schnell Ihre Nachrichtenvideos generieren und exportieren, was es ideal für zeitnahe lokale Nachrichtenaktualisierungen oder dringende Ankündigungen macht.

Bietet HeyGen Lösungen für benutzerdefinierte Nachrichten-Intros und Branding?

Absolut, HeyGen bietet robuste Möglichkeiten zur Anpassung Ihrer Nachrichtenvideos, einschließlich professioneller Nachrichten-Intros und umfassender Branding-Kontrollen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, die Brand-Kit-Funktion zu nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte perfekt mit der Identität Ihres Kanals übereinstimmen und Ihre gesamte Nachrichten-Video-Produktion verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo