Erschließen Sie die Kraft von KI-gesteuerter Videoproduktion mit Text-zu-Video aus einem Skript, für nahtlose und professionelle Ergebnisse bei jeder Nutzung.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Dieses 2-minütige Video richtet sich an Pädagogen und Trainer und gibt einen Einblick in die technischen Fähigkeiten von HeyGen's Videobearbeitungsplattform. Es hebt Funktionen wie automatische Sprachsynthese und Untertitel/Überschriften hervor und zeigt, wie diese Werkzeuge Bildungsinhalte verbessern können. Der visuelle Stil ist sauber und professionell, mit klaren, leicht lesbaren Texteinblendungen und einer ruhigen, informativen Tonspur. Dieses Video ist ideal für diejenigen, die mit minimalem Aufwand polierte, informative Videos erstellen möchten.
Dieses 60-Sekunden-Video ist speziell für Kleinunternehmer und Unternehmer konzipiert, die mit ihren Marketingbemühungen große Wirkung erzielen möchten. Es hebt die technische Effizienz des Bildschirmaufzeichnungswerkzeugs von HeyGen hervor, perfekt für die Erstellung von Produkt-Demos und Tutorials. Der visuelle Stil ist klar und fesselnd, mit einem Fokus auf Klarheit und Detailgenauigkeit, während die Tonspur eine freundliche, zugängliche Sprachaufnahme bietet. Dieses Video ist ein Muss für jeden, der die Online-Präsenz seiner Marke mit hochwertigen Videoinhalten verbessern möchte.
Dieses 45-Sekunden-Video richtet sich an Social-Media-Influencer und digitale Vermarkter und zeigt das kreative Potenzial von HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Medienbibliothek. Mit einem lebendigen und dynamischen visuellen Stil demonstriert das Video, wie Benutzer schnell auffällige Inhalte erstellen können, die auf jeder Plattform herausstechen. Die Audio ist fröhlich und lebhaft und ergänzt perfekt die schnellen visuellen Effekte. Dieses Video ist perfekt für diejenigen, die atemberaubende Videos erstellen möchten, ohne Stunden mit dem Bearbeiten zu verbringen.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGens Lifetime-Deal für Videomacher bietet ein KI-gesteuertes Werkzeug zur Videoerstellung, das die Content-Produktion mit Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung und automatischen Sprachaufnahmen vereinfacht und somit ideal für Kreative ist, die Effizienz und Kreativität suchen.
Erstellung leistungsstarker Werbeanzeigen in Minuten mit KI-Video.
Quickly produce compelling ads using AI-driven automation and pre-made templates to captivate your audience.
Erstellen Sie in wenigen Minuten ansprechende Videos und Clips für soziale Medien.
Effortlessly create eye-catching social media content with special effects and multi-language support to expand your reach.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen KI für die Videoproduktion?
HeyGen nutzt KI-gesteuerte Videokreation, um Skripte mithilfe von KI-Avataren und automatischen Sprachaufnahmen in ansprechende Videos zu verwandeln. Diese nahtlose Integration von KI-basierter Automatisierung gewährleistet einen kreativen und effizienten Videoproduktionsprozess.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?
HeyGen bietet eine umfassende Videobearbeitungsplattform mit Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung, Hintergrundentfernung und automatischen Untertiteln. Diese Werkzeuge sind darauf ausgelegt, die technischen Aspekte der Videoproduktion zu verbessern, um sie benutzerfreundlich und effizient zu gestalten.
Kann HeyGen mehrsprachige Videoprojekte unterstützen?
Ja, HeyGen bietet mehrsprachige Unterstützung, die es Benutzern ermöglicht, Videos in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Diese Funktion wird durch KI-gestützte Sprachfähigkeiten ergänzt, die genaue und natürlich klingende Sprachausgaben sicherstellen.
Beinhaltet HeyGen Werkzeuge zur Bildschirmaufnahme?
HeyGen beinhaltet ein Bildschirmaufnahme-Tool, das 4K-Aufnahmen unterstützt, wodurch Nutzer Inhalte in hoher Qualität festhalten können. Diese Funktion ist ideal, um professionelle Tutorials und Präsentationen zu erstellen.