Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer, das ein neues Produkt oder eine Dienstleistung präsentiert. Dieses Video sollte eine inspirierende visuelle Erzählung mit dynamischen Textanimationen und erhebender Orchestermusik verwenden, um HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen effektiv zu nutzen und ein Video mit hoher Beteiligung einfach zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein herzliches 60-sekündiges Verlobungsankündigungsvideo für Paare, die ihre freudige Nachricht mit Familie und Freunden teilen möchten. Die Ästhetik sollte warm und romantisch sein, indem geliebte Fotos mit eleganten Übergängen kombiniert werden, begleitet von sanfter, sentimentaler Klaviermusik. Dieses Video wird HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion nutzen, um ihre einzigartige Liebesgeschichte mit einer persönlichen Note zu erzählen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein schnelles 15-sekündiges Social-Media-Verlobungsvideo für Content-Ersteller und Marketer, das darauf abzielt, sofortige Aufmerksamkeit auf Plattformen wie TikTok oder Instagram Reels zu erregen. Das Video sollte schnelle Schnitte, fette Grafiken und einen trendigen Soundeffekt enthalten, untermalt von einer klaren, wirkungsvollen Voiceover-Generierung von HeyGen, um einen prägnanten Handlungsaufruf zu liefern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Engagement-Nachrichten-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Nachrichten-Videos mit unserer AI-gestützten Plattform. Verwandeln Sie Ihre Skripte in ansprechende visuelle Geschichten, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Nachrichtenskript
Beginnen Sie mit dem Erstellen oder Einfügen Ihres Nachrichtenskripts. Unsere Plattform nutzt dieses Skript, um das anfängliche Video zu generieren und damit die Grundlage für Ihre fesselnden Inhalte zu legen, indem sie die Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwendet.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Nachrichtengeschichte zum Leben, indem Sie AI-Avatare auswählen und integrieren. Diese lebensechten Präsentatoren werden Ihre Inhalte erzählen und Ihrem Video eine dynamische und professionelle Note verleihen.
3
Step 3
Passen Sie Untertitel an
Sorgen Sie für maximale Reichweite und Zugänglichkeit, indem Sie Untertitel und Bildunterschriften zu Ihrem Video hinzufügen. Dies verbessert das Verständnis und die Beteiligung der Zuschauer über verschiedene Zielgruppen hinweg.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre Kreation ab, indem Sie Ihr Nachrichten-Video exportieren. Wählen Sie aus verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, um sicherzustellen, dass es perfekt für die Verbreitung auf allen Social-Media-Plattformen optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Nachrichten-Erklärvideos

.

Nutzen Sie AI, um komplexe Nachrichten in fesselnde Erklärvideos zu verwandeln, die das Verständnis und das Interesse der Zuschauer schnell steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videos mit hoher Beteiligung?

Der AI-Engagement-Video-Maker von HeyGen vereinfacht den Prozess durch eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem Drag-and-Drop-Editor. Sie können unsere vielfältigen Videovorlagen und realistischen AI-Avatare nutzen, um schnell überzeugende Inhalte zu erstellen.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Engagement-Videos anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, um Ihre Engagement-Videos zu personalisieren. Sie können problemlos Untertitel hinzufügen, aus verschiedenen Voiceover-Generierungsoptionen wählen, Musik integrieren und Videoelemente bearbeiten, um sie an Ihre Marke anzupassen.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Engagement-Video-Maker?

HeyGen zeichnet sich als effektiver AI-Engagement-Video-Maker aus, indem es Nutzern ermöglicht, professionelle Videos mit Leichtigkeit zu erstellen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI, um dynamische Animationen zu generieren, interaktive Elemente zu integrieren und das Storytelling für maximale Publikumsbindung zu verbessern.

Welche Social-Media-Plattformen werden für den Export von HeyGen-Videos unterstützt?

HeyGen unterstützt den Export Ihrer Videos mit hoher Beteiligung für eine Vielzahl von Social-Media-Plattformen, einschließlich TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts. Die Plattform bietet auch eine automatische Größenanpassung für verschiedene Plattformen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte immer optimal aussehen.

