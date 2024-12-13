Elearning Video Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Ihr Training mit AI-Avataren und erstellen Sie interaktive Kurse, die Lernende fesseln.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges Einführungsvideo für vielbeschäftigte Unternehmensprofis, das die Grundlagen des Projektmanagements mit einem AI eLearning Video Maker erklärt. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der klare, prägnante Informationen in einem freundlichen Ton vermittelt, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für eine effiziente Inhaltserstellung und einen sauberen, geschäftlichen visuellen Stil nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Pädagogen und Trainer ansprechende interaktive Schulungskurse effektiv präsentieren? Entwerfen Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das diese Frage beantwortet, mit einem dynamischen und modernen visuellen Stil, der HeyGen-Vorlagen und -Szenen nutzt, unterstützt von klarem Audio und automatisierten Untertiteln für maximale Zugänglichkeit und Wirkung.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich die Herausforderung vor, technikaffine Online-Lernende schnell in eine neue Funktion einer E-Learning-Plattform einzuführen. Ein 30-sekündiges schnelles Tutorial wird benötigt, das eine schnelle, lebendige visuelle Ästhetik mit schnellen Schnitten und On-Screen-Text verwendet, unterstützt von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/-stock-Unterstützung und klarer Voiceover-Generierung, um sofortiges Verständnis und Benutzerakzeptanz zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Für Unternehmer, die Kurse verkaufen möchten, bietet ein AI-Kurs-Ersteller unvergleichliche Effizienz und Reichweite. Produzieren Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Werbevideo, das diesen Vorteil mit einer inspirierenden, modernen visuellen Sprache einfängt, verschiedene AI-Avatare in Aktion zeigt und für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert ist, indem HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte genutzt werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der eLearning Video Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in ansprechende, professionelle Videokurse mit AI-gestützten Tools, die die Produktion vom Skript bis zur endgültigen Lieferung rationalisieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwerfen Sie Ihre Bildungsinhalte und fügen Sie sie in den Editor ein, um automatisch Videoszenen mithilfe von AI aus Ihrem Text zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatar und Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren und kombinieren Sie sie mit realistischer AI-gestützter Erzählung, um Ihre Lektion effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit relevanten Visuals aus der Medienbibliothek, nutzen Sie professionelle Bildungsvorlagen und wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen für ein poliertes Aussehen an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Kursvideo
Überprüfen Sie Ihr Video, generieren Sie automatisch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und exportieren Sie Ihr hochwertiges eLearning-Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für Ihr Publikum.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Lernmaterialien

.

Verwandeln Sie komplexe Bildungsthemen in klare, prägnante und visuell ansprechende Videos, um das Verständnis in verschiedenen Fächern zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden eLearning-Videos?

HeyGens AI eLearning Video Maker vereinfacht den Prozess der Erstellung ansprechender Videolektionen, indem Skripte in professionelle Videos umgewandelt werden, die eine umfangreiche Bibliothek von Bildungsvorlagen und -szenen nutzen. Dies ermöglicht es den Nutzern, ihre Kursinhalte einfach an verschiedene Schulungsbedürfnisse anzupassen.

Kann HeyGen helfen, AI-Avatare in interaktive Schulungskurse zu integrieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Avatare in Ihre interaktiven Schulungskurse zu integrieren, gepaart mit hochwertiger AI-gestützter Erzählung, die aus Ihrem Skript generiert wird. Dies fügt Ihren Bildungsvisualisierungen und -videos ein dynamisches und ansprechendes Element hinzu.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die nahtlose Integration in Learning Management Systeme?

HeyGen unterstützt die Erstellung von professionellen E-Learning-Inhalten, die einfach in jedes Learning Management System (LMS) integriert werden können. Dazu gehören Funktionen wie die automatische Untertitelgenerierung für Barrierefreiheit und verschiedene Exportoptionen, einschließlich SCORM-Export, um die Kompatibilität mit Ihren bestehenden Plattformen zu gewährleisten.

Wie kann ich meine eLearning-Videos anpassen, um die Markenbeständigkeit mit HeyGen zu wahren?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kursvideos einfach mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und einzigartigen Bildungsvisualisierungen anzupassen. Nutzen Sie unsere Videokreationstools und die umfangreiche Medienbibliothek, um sicherzustellen, dass jedes eLearning-Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

