Erstellen Sie ein 60-sekündiges Bildungserklärvideo für Schüler, die neu in einem komplexen wissenschaftlichen Konzept sind, in einem lebendigen, animierten Stil mit einer fröhlichen, freundlichen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und zu zeigen, wie AI-gestützte Werkzeuge das Lernen vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges professionelles Erklärvideo vor, das sich an potenzielle Geschäftskunden richtet und die Vorteile eines neuen Softwareprodukts erläutert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, begleitet von einer selbstbewussten und artikulierten Stimme, die leicht durch die Auswahl von HeyGens Vorlagen & Szenen und die Nutzung der Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges animiertes Erklärvideo-Tutorial für allgemeine Nutzer, das einen einfachen Online-Prozess demonstriert. Das visuelle Design sollte klar und schrittweise sein, ergänzt durch eine ruhige, instruktive Stimme, und die Zugänglichkeit mit HeyGens Untertiteln sicherstellen, um die benutzerfreundliche Oberfläche deutlich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 50-sekündiges Video für soziale Medien, das sich an Marketingfachleute mit einem neuen Strategiekonzept richtet. Der visuelle Ansatz sollte dynamisch und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer energetischen Stimme. Dieses Video wird HeyGens Sprachgenerierung und seine Fähigkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um auf verschiedenen Plattformen zu passen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Bildungserklärvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte mühelos in fesselnde Erklärvideos mit AI-gestützten Werkzeugen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die für Klarheit und Wirkung ausgelegt ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Erklärvideo-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres detaillierten Skripts, das als Grundlage für Ihr animiertes Erklärvideo dient, und nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um effizient zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage und passen Sie sie an
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Videovorlagen, um Ihre Bildungsinhalte visuell zu strukturieren, und personalisieren Sie Szenen mühelos mit dem Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Marke und Botschaft zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Sprachübertragungen und Musik hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie die Sprachgenerierung nutzen, um natürlich klingende Erzählungen für Ihr Erklärvideo zu erstellen, und fügen Sie mühelos Musik hinzu, um den perfekten Ton für Ihre Bildungsinhalte zu setzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und laden Sie das Video im erforderlichen Format herunter, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um eine optimale Verbreitung auf allen sozialen Medien und Bildungsplattformen zu gewährleisten und Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

Verbessern Sie die Effektivität von Schulungen

Steigern Sie das Engagement der Teilnehmer und die Wissensspeicherung in Unternehmens- oder akademischen Schulungsprogrammen mit dynamischen AI-gestützten Erklärvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, fesselnde animierte Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle animierte Erklärvideos mit einer großen Auswahl an anpassbaren Videovorlagen und AI-gestützten Animationen zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche erlaubt eine schnelle Erstellung von fesselnden visuellen Darstellungen und Erzählungen.

Was macht HeyGen zu einem intuitiven Erklärvideo-Ersteller?

HeyGen vereinfacht den Erstellungsprozess von Erklärvideos mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und AI-gestützten Werkzeugen. Sie können ein Skript leicht in ein dynamisches Video mit realistischen Sprachübertragungen und AI-Avataren verwandeln, auch ohne vorherige Design-Erfahrung.

Unterstützt HeyGen benutzerdefinierte Sprachübertragungen und Skripte für Erklärvideos?

Ja, HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung von natürlich klingenden Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript für Erklärvideoinhalte. Sie können Ihre Projekte auch durch Hinzufügen von Musik aus unserer Mediathek verbessern, um den perfekten Ton zu setzen.

Kann ich Branding-Elemente in Erklärvideos, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, die Marken-Konsistenz in all Ihren Erklärvideos mit umfangreichen Branding-Kontrollen zu wahren. Integrieren Sie mühelos Ihr Firmenlogo und passen Sie Farben an, um perfekt mit Ihrer Marketingstrategie übereinzustimmen und professionelle Bildungsinhalte zu erstellen.

