Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges spielerisches Animationsvideo für Bastellehrer und Pädagogen, das ein lustiges Kinderbastelprojekt demonstriert. Der visuelle Stil muss farbenfroh und ansprechend sein, mit einer freundlichen Erzählung und Musik, die die Aufmerksamkeit junger Zuschauer fesselt. Dieses Video würde HeyGens AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzen, um lebendige Charaktere zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges inspirierendes DIY-Video für angehende YouTube-Bastelkreierer und Hobbyisten, die ihre Projekte teilen. Das Video sollte eine saubere, professionelle Ästhetik haben, mit einem aufbauenden Hintergrundmusiktrack, der eine neue Basteltechnik klar erklärt. HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung kann wunderschöne B-Roll bereitstellen, während Untertitel/Captioning die Zugänglichkeit für alle Zuschauer sicherstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 20-sekündiges dynamisches Marketingvideo, das sich an Verkäufer von Bastelprodukten und Online-Shop-Besitzer richtet und die einzigartigen Merkmale eines neuen Bastelmaterials hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und energiegeladen sein, um schnell Aufmerksamkeit zu erregen. Dieses Projekt würde von HeyGens Größenanpassung und Exporten im Seitenverhältnis profitieren, um perfekt auf verschiedene Social-Media-Plattformen zu passen, gepaart mit einer überzeugenden Sprachgenerierung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bastel-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre DIY-Projekte in fesselnde Videos mit unserem intuitiven Bastel-Video-Maker, der die Erstellung einfach macht und Ihre Leidenschaft mühelos teilt.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihre Videoproduktion, indem Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen wählen, um schnell die Grundlage für Ihr Bastelprojekt zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Integrieren Sie Ihr Bastelmaterial, Bilder und wählen Sie aus einer reichhaltigen Stock-Medienbibliothek, um Ihre Videoszenen zu füllen und Ihre DIY-Schritte zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Generieren Sie Sprachaufnahmen
Verbessern Sie Ihre Anleitungsinhalte, indem Sie AI-Text-zu-Sprache für realistische Sprachgenerierung nutzen, um Ihr Publikum durch jede Bastelstufe zu führen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren und laden Sie Ihr hochwertiges Bastelvideo mit flexiblen Größenanpassungen und Exportoptionen herunter, bereit zur Verbreitung auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie effektive Bastelanzeigen

Erstellen Sie in Minuten überzeugende Videoanzeigen, um Ihre Bastelkreationen, Workshops oder Materialien zu bewerben und den Verkauf effektiv zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen den Videoproduktionsprozess für kreative Projekte vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige animierte Videos mit einem Drag-and-Drop-Editor und umfangreichen Videovorlagen zu erstellen. Unsere intuitive Plattform macht es einfach, fesselnde Inhalte zu gestalten, selbst für komplexe Projekte wie Erklärvideos, und hilft Ihnen, Ihre kreative Vision zu verwirklichen.

Kann HeyGen mir helfen, animierte Videos mit AI-Unterstützung zu erstellen?

Absolut! HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Video-Tools, einschließlich realistischer AI-Avatare und leistungsstarker Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihre Skripte in fesselnde animierte Inhalte zu verwandeln. Sie können Ihre kreative Vision mit einzigartigen Charakteren und dynamischen Szenen zum Leben erwecken.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung einzigartiger DIY- oder YouTube-Bastelkanal-Videos?

HeyGen bietet einen umfassenden Bastel-Video-Maker mit einer reichhaltigen Stock-Medienbibliothek, Charakter-Builder und Übergängen & Effekten, perfekt für DIY-Videoersteller. Erstellen Sie mühelos fesselnde Inhalte für Ihren YouTube-Bastelkanal, um Ihre Projekte zu präsentieren und Ihre kreative Leistung zu steigern.

Erlaubt HeyGen umfangreiche Anpassungen und Branding in meinen Videos?

Ja, HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Ihre eigenen Medien integrieren, Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben anwenden und eine umfangreiche Stock-Medienbibliothek nutzen können. Sie können Ihre Videos wirklich personalisieren, um ein professionelles und gebrandetes Aussehen zu erzielen.

