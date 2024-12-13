Stellen Sie sich ein 45-sekündiges informatives Video vor, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet und veranschaulicht, wie der "AI Video Maker" von HeyGen das Verständnis von "Videoproduktionskosten" vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein und einen "AI-Avatar" zeigen, der komplexe Konzepte mit einer freundlichen, professionellen "Voiceover-Generierung" erklärt. Dieses Video sollte als schnelle Demo eines "Kostenaufteilungs-Video-Makers" dienen, um Transparenz bei der Budgetierung von Videoprojekten zu zeigen.

Video Generieren