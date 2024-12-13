Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Rekrutierungsvideo, das die besten Leistungen eines College-Athleten zeigt, speziell für College-Trainer, Scouts und Eltern. Der visuelle Stil sollte dynamisch und inspirierend sein, mit Zeitlupen-Wiederholungen wichtiger Momente, während die Audio-Untermalung aus aufbauender Hintergrundmusik und professioneller Erzählung besteht, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde und die Fähigkeiten und Erfolge des Athleten hervorhebt.

Video Generieren